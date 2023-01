Policjanci z Olsztyna wystąpią w programie "Policjanci z sąsiedztwa"

Nowy sezon „Policjantów z sąsiedztwa” to kolejne 10 odcinków, które odkryją przed widzami jeszcze więcej tajników pracy polskich stróżów prawa. Nie zabraknie interwencji niebezpiecznych, zaskakujących czy pełnych napięcia, ale nie zabraknie zabawnych sytuacji.

W 3. sezonie widzowie znów będą mogli zobaczyć znane pary - Kamila i Łukasza z Jeleniej Góry, Darię i Radka z Olsztyna, Karola i Patryka z Białegostoku oraz Amadeusza i Kamila z Kalet.

W pierwszym odcinku programu wrócimy do Olsztyna, gdzie Daria i Radek na dobry początek służby zajmą się dwiema nieletnimi dziewczynami, które zamiast iść do szkoły, postanowiły pić alkohol pod oknami straży miejskiej! Ten niefortunny pomysł, jak można się spodziewać, skończy się przyjazdem rodziców i rzęsistymi łzami. Na szczęście na miejscu jest Daria, a ona łagodzi wszystkie obyczaje.

Policjanci z sąsiedztwa to seria dokumentalna, która pokazuje pracę i życie policjantów funkcjonujących z dala od zgiełku największych miast. Znają prawie wszystkich w swoim rewirze, często jadąc na wezwanie do przestępstwa już wiedzą, kto może być winny, a przy tym są wsparciem dla lokalnej społeczności – to policjanci z małych miast, miasteczek i wsi. Pierwszy sezon oglądało ponad 3 miliony osób. W drugim sezonie będziemy mogli towarzyszyć z kamerą policjantom z Olsztyna: st. sierż. Darii Mitrędze i st. sierż. Radosławowi Ignatowskiemu.

St. sierż. Daria Mitręga od 5 lat jest policjantką Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Od momentu przyjęcia do służby reprezentuje policję w zawodach biegowych, w których zajmuje najwyższe miejsca na podium. Jest również zawodniczką drużyny piłkarskiej KWP w Olsztynie.

Pod koniec 2021 roku policjantka uczestniczyła w zabezpieczaniu naszej granicy. Nawet podczas tej trudnej i wymagającej służby olsztyńska policjantka znajdowała czas i energię na realizowanie swojej sportowej pasji.

O tym, że miłość do sportu może być przydatna w pracy, udowodniła już niejednokrotnie podczas pościgu pieszego za sprawcami przestępstw i popełniających wykroczenia. Jak sama mówi „przed nią się nie ucieka”.

St. sierż. Daria Mitręga ma na swoim koncie przebiegnięcie kilku półmaratonów, maraton i ultarmaraton. Jej ulubionym dystansem jest bieg na 10 km. Nie ogranicza się do biegania i piłki nożnej. Jeździ również na rowerze, na rolkach a zimą na łyżwach. W tym roku chce wystartować w triathlonie, więc kolejne wyzwania przed nią. Do uprawianych przez policjantkę sportów dołączy pływanie. Najbardziej dumna jest z przebiegnięcia 54 km w ultramaratonie.

St. sierż. Radosław Ignatowski także pracuje w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. Interesuje się sportem, a skupia się na kulturystyce. Potrafi reagować w sytuacjach kryzysowych. Brał udział w akcji kiedy po ulicach Olsztyna błąkała się 16-miesięczna dziewczynka. Z innymi funkcjonariuszami zaopiekował się dzieckiem, ustalił jego tożsamość i oddał w ręce rodziców. Okazało się, że dziecko wyszło ze żłobka. Rodzice przekazali na ręce komendanta specjalny list z podziękowaniami.