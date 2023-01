Olsztyn: Okradli sklep i grozili policjantowi. Najbliższe 15 lat mogą spędzić w więzieniu

Olsztyński policjant w czasie wolnym od służby zareagował na próbę kradzieży sklepowej i usiłował zatrzymać dwóch podejrzanych. 28 i 39-latek zaatakowali funkcjonariusza, zagrozili mu przedmiotem przypominającym broń palną i uciekli. Jednak szybko zostali zatrzymani. Okazało się, że wcześniej byli już wielokrotnie karani za podobne przestępstwa. Grozi im kara do 15 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w piątek (27 stycznia) wieczorem w jednym ze sklepów na terenie Olsztyna. Funkcjonariusz policji, który był w czasie wolnym od służby zauważył mężczyznę, który kradł w sklepie. Policjant natychmiast zainterweniował i postanowił go zatrzymać.

Kiedy mężczyzna dowiedział się, że ma do czynienia z policjantem, stał się agresywny. Po chwili do funkcjonariusza podszedł, jak się później okazało, drugi sprawca kradzieży. Mężczyźni wykorzystując liczebną przewagę zaatakowali policjanta. W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął przedmiot przypominający broń palną i skierował go w kierunku policjanta, zagroził jego użyciem, po czym razem ze swoim kompanem uciekli z miejsca.

Szczegółowa informacja o tym zdarzeniu szybko została przekazana oficerowi dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i pozostałym policyjnym patrolom. Już po kilku godzinach funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, wspólnie z policyjnymi wywiadowcami, zatrzymali obu mężczyzn w jednym z mieszkań na terenie miasta. Okazali się nimi 28 i 39-letni mieszkańcy Olsztyna. W trakcie przeszukania domu znaleziono przedmiot, którym grożono policjantowi. Była to broń pneumatyczna, która w momencie zdarzenia była najprawdopodobniej załadowana i jej użycie mogło doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 28 i 39-latek usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży rozbójniczej oraz czynnej napaści na funkcjonariusza, który podjął wobec nich czynności służbowe. Obaj mężczyźni byli już wielokrotnie karani za podobne przestępstwa i będą odpowiadać w warunkach tzw. recydywy. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.



Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec mężczyzn wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru.