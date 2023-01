Konkurs na regionalną pamiątkę, w tym związaną z Kopernikiem

Konkursowe zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach: "Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2023", która powinna promować województwo, nawiązując do jego tradycji, bogactwa naturalnego i kulturowego oraz "Mikołaj Kopernik wybrał Warmię", co ma podkreślać związki astronoma z regionem.

Kopernik spędził na Warmii ponad 40 lat, głównie we Fromborku, gdzie prowadził swoje obserwacje astronomiczne. Jako administrator dóbr kapituły warmińskiej mieszkał i pracował na zamku w Olsztynie w latach 1516-1521. Zmarł we Fromborku i został pochowany w tamtejszej katedrze, będącej częścią zabytkowego kompleksu budowli na Wzgórzu Katedralnym.

Do konkursu na regionalną pamiątkę można zgłaszać m.in. rzeźby i płaskorzeźby, grafiki i wytwory rękodzieła artystycznego. Uczestnikami mogą być twórcy, którzy prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach.

Konkurs jest organizowany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2007 roku. W poprzednich edycjach wpłynęło łącznie ponad 750 prac.

– Z relacji artystów wynika, że wieloletnia historia organizacji tego konkursu skłania regionalnych twórców do nowych perspektyw i świeżego spojrzenia na Warmię i Mazury – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – To mobilizuje do innowacyjności i wyzwala kreatywność wysokiej jakości. Dzięki temu co roku wypuszczamy w świat oryginalne, dobrze zaprojektowane pomysły upamiętniania wizyt w naszym wyjątkowym regionu, czy też manifestowania przywiązania do niego.

Przed rokiem nagrodę w kategorii pamiątki regionu otrzymała Elżbieta Wierdak za koc "Mur pruski", a w kategorii związanej z Kopernikiem pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Markowicz za koszulkę "O Warmio moja miła". Z kolei w plebiscycie internautów najwięcej głosów otrzymała praca Eleonory i Rafała Tosiów za pracę "Warmia i Mazury – szach i mat".(PAP)