Kopernikana czy Urania?

Najpierw obejrzyj:

Potem zagłosuj:

Czy Twoim zdaniem powinnismy zmienić nazwę z Urania na Kopernikana? Tak Nie pokaż wyniki »

Teraz przeczytaj:

Kto był najsławniejszym na świecie Warmiakiem, o którym uczą dzieci na całym świecie? Oczywiście Kopernik, który, choć na Warmii spędził większość swojego życia, to jak pierniki, kojarzy się przede wszystkim z Toruniem. A powinien z Olsztynem, Fromborkiem i Warmią. Nie wiem, czy można jeszcze zrobić z niego „warmińsko-olsztyński brand”, ale wiem, że warto i trzeba próbować.

Swego czasu w Olsztynie przebywał Günter Verheugen – w latach 1999-2010 członek Komisji Europejskiej i komisarz do spraw rozszerzenia UE, który brał aktywny udział w negocjacjach zakończonych w 2004 roku akcesją do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw członkowskich, w tym Polski. Kiedy się dowiedział, że na olsztyńskim zamku znajduje się tablica astronomiczna wykonana przez Kopernika, zmienił program wizyty, aby ją zobaczyć.

Dlatego kibicuję Szlakowi Świętej Warmii wymyślonemu w olsztyńskim starostwie powiatowym, przy którego opisach mocno podkreśla się związki astronoma z Warmią. Dlatego też uważam, że Olsztyn, zamiast „Uranii”, powinien mieć Kopernikanę.

Teraz mamy idealny na to moment, bo rok 2023 jest Rokiem Kopernika, a jednocześnie już za kilka miesięcy nowa hala zostanie oddana do użytku.

Uhonorujmy zatem Kopernika halą jego imienia. Nie dlatego, że nasz astronom go potrzebuje, ale dlatego, że to my potrzebujemy go jako marki.

Igor Hrywna