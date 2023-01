Remont ul. Pstrowskiego w Olsztynie. Jak idą prace?

Dobra wiadomość jest taka, że ulica Pstrowskiego przejdzie kompleksową modernizację. Zła, że trwające tam prace, które toczą się w tym samym czasie, co budowa drugiej linii tramwajowej przysparzają sporo kłopotów kierowcom. Mieszkańcy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Na jakim etapie są prace, sprawdził nasz fotoreporter.

Prace przy ul. Pstrowskiego dotyczą odcinka łączącego al. Sikorskiego i skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego z Synów Pułku. To bardzo newralgiczne miejsce, gdyż w sąsiedztwie toczy się inwestycja tramwajowa, która również obejmuje kompleksowy remont nawierzchni drogi. Prezydent zapewnia, że wykonawcy sobie nie przeszkadzają.

— Regularnie spotykamy się z zarządem Polimexu, czyli wykonawcą drugiej linii tramwajowej. Przed rozpoczęciem prac uprzedziliśmy firmę o naszych planach odnośnie remontu ul. Pstrowskiego. W odpowiedzi usłyszeliśmy zapewnienie o tym, że te dwie inwestycje mogą toczyć się obok siebie i nie będą ze sobą kolidować — mówi prezydent Piotr Grzymowicz.

Mimo tego, że odcinek o którym mowa ma niecałe 750 metrów, to wykonawca ma 11 miesięcy na jego wykonanie. Problemów jest kilka. Pierwszym z nich jest charakter drogi, którą codziennie przejeżdżają setki samochodów.

— Bierzemy pod uwagę to, że jest to główna ulica — mówi Adam Poliński z zarządu Unibep SA, wykonawca inwestycji — Chcemy sprawnie zrealizować zaplanowane prace, by utrudnienia dla mieszkańców, których nie da się uniknąć przy takim zadaniu, były jak najmniejsze — obiecuje Adam Poliński.

Ulica Pstrowskiego oprócz nowej nawierzchni otrzyma najnowocześniejszy system odprowadzania wody, wyremontowany chodnik i specjalnie wydzieloną ścieżkę rowerową.

Remont ul. Pstrowskiego miał być dla miasta małym wydatkiem. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, 95 proc. dofinansowania na wybrane inwestycji pochodzi ze skarbu państwa, resztę dokłada dany samorząd.

Niestety, projekty zostały wybrane ponad rok temu. Od tego czasu sytuacja na rynku diametralnie się zmieniła, swoje "trzy grosze" dołożyła także wysoka inflacja. Dlatego miasto musiało dołożyć do tych inwestycji znacznie więcej, niż pierwotnie zakładano.

Terminy są w tym wszystkim najważniejsze, bo w przypadku, gdy inwestycja nie zostanie wykonana w zaplanowane 11 miesięcy, rządowe pieniądze przepadają.

A więc zakończenia prac na ul. Pstrowskiego możemy spodziewać się u schyłku lata (sierpień/wrzesień) bieżącego roku.

Nasz fotoreporter pojawił się na placu budowy, by sprawdzić jak obecnie przebiegają tam prace.