Możemy pomóc w rehabilitacji rannych żołnierzy

To już trzynasty konwój humanitarny do Ukrainy, w którym bierze udział Stefan Melnyk, zastępca prezesa OSP w podolsztyńskich Tuławkach. W naszym regionie cały czas wyruszają transporty z pomocą dla walczącej Ukrainy. Kiedy jedni wolontariusze wracają, inni szykują się do drogi.

Stefan Melnyk od początku rosyjskiej agresji zajmuje się pomocą dla Ukraińców i Ukrainy. Działa przy olsztyńskiej cerkwi greckokatolickiej. Obecnie współorganizuje kolejny konwój, który w najbliższych dniach pojedzie z pomocą dla walczącej także o naszą wolność Ukrainy.

— Na początku lutego ponownie ruszamy w Ukrainę z pomocą humanitarną. Odwiedzimy między innymi szpital, w którym rehabilituje się rannych żołnierzy — mówi Stefan Melnyk.

Część sprzętu wolontariusze uzbierali już dzięki pomocy zaangażowanych osób, które jak mówią – zawsze są z nimi. Jednak lista jest długa i kosztowna, dlatego też zwracają się z prośbą o pomoc.

Dodatkowo organizatorzy konwoju chcą przygotować dla 45 rannych żołnierzy, którzy przebywają w szpitalu rehabilitacyjnym w Truskawcu, paczki z rzeczami, które na co dzień im się przydadzą. To m.in. szczoteczki do zębów, chusteczki higieniczne, maszynki do golenia, żele do ciała czy batony energetyczne.

— Może jak zbierze się te 45 rodzin i każda przygotuje taką paczkę, dorzucając np. laurkę zrobioną przez dzieci z podziękowaniem za poświęcenie, to w ten sposób nie tylko pomożemy darami, ale też wesprzemy ich duchowo — mówią organizatorzy konwoju.

Co jeszcze chcą zabrać do Ukrainy? Żywność długoterminową, powerbanki, środki czystości, odzież termoaktywną, śpiwory…

— Podczas najbliższego wyjazdu udamy się także do naszego zaprzyjaźnionego domu tymczasowego, gdzie ludzie przebywają już 11 miesięcy w piwnicy w obawie przed bombardowaniem — dodaje Stefan Melnyk.

Ale to nie wszystko. Oprócz ludności cywilnej ogromne wsparcie otrzymają także wojskowi. Wolontariusze przekażą także terenowe auto dla wojska ukraińskiego wraz z agregatami oraz żywnością.

Ukraińców, którzy potrzebują naszej pomocy, można wesprzeć, przekazując do 31.01 najpotrzebniejsze rzeczy do parafialnego zespołu Caritasu, który działa przy cerkwi greckokatolickiej w Olsztynie (za McDonaldem). Czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 12:00 - 16:00.