[FOTO] Prace nad inwestycją tramwajową na al. Piłsudskiego w Olsztynie. Widać postępy!

Prace wykonawcy inwestycji tramwajowej nie przebiegały bez komplikacji - głównie natury finansowej. W grudniu zakończono mediacje między prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem a wykonawcą.

Przypomnijmy. Spółka Polimex Infrastruktura zwróciła się o waloryzację kontraktowych kwot powołując się na ustawowe zapisy dotyczące siły wyższej, w szczególności zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, a także pandemii wirusa Sars-Cov2. Te okoliczności doprowadziły do nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów na rynku budowlanym oraz wzrostu innych elementów produkcji budowlanej, a także nadzwyczajnych problemów z dostępnością materiałów budowlanych, wynikających z przerwania łańcuchów dostaw i nakładanymi w związku z wojną sankcjami. Wykonawca uzasadnił jednocześnie że były to okoliczności, których nie mógł przewidzieć w dacie złożenia oferty, a które skutkują drastycznym wzrostem ponoszonych przez firmę kosztów realizacji kontraktu.

Obie strony doszły do porozumienia.

— Określiliśmy, że maksymalna kwota, o jaką może wzrosnąć wartość kontraktu, to 51,3 mln złotych — mówi kierownik ratuszowej jednostki realizującej projekt, Andrzej Karwowski. — Waloryzacja dotyczy prac wykonanych od 1 marca 2022 roku do ukończenia kontraktu, czyli do 16 października 2023 roku.

Nowa tramwajowa infrastruktura to przeszło sześć kilometrów podwójnego torowiska z pełną infrastrukturą towarzyszącą wraz z chodnikami i drogami dla rowerów, które zostały poprowadzone ulicami: Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego oraz węzeł przesiadkowy zlokalizowany przy Wysokiej Bramie. Projekt zakłada również nasadzenia ponad 2,8 tys. drzew.