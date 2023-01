W Kętrzynie padła szóstka w totka. Nowy milioner zgarnął 5,6 mln zł!

Szczęście uśmiechnęło się do mieszkańca Kętrzyna. W ubiegły tygodniu ktoś trafił tu „szóstkę” w LOTTO i wygrał 5 646 704,70 zł. A szczęśliwy zakład został zawarty punkcie LOTTO przy ul. Sikorskiego 2. Oto liczby, które przyniosły fortunę: 1, 2, 18, 22, 41, 48. A zostały one wybrane metodą chybił trafił.

Warto dodać, że jest to już druga „szóstka” w LOTTO w Kętrzynie. Poprzednia padła trzynaście lat temu, a wygrana wyniosła prawie 1,8 mln zł.

Jak do tej pory najwyższa wygrana w naszym regionie to w 2010 roku 24,6 mln zł w LOTTO w Elblągu. Natomiast w Polsce rekord należy do kogoś w powiecie krotoszyńskim, bowiem tu ktoś w ubiegłym roku wygrał aż 213,5 mln zł w Eurojackpot .Tylko pomarzyć!

