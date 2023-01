[WIDEO] Strategię warto mieć!

— Rzeczywiście, wiele firm strategii w formie dokumentu nie posiada. Być może są tak zapracowani i zwyczajnie pragmatyczni i w swojej działalności kierują się intuicją przedsiębiorcy. A jednak zachęcam, by raz na jakiś czas stanąć, zastanowić się, co się udało, a co jeszcze nie. I — tak jak w przypadku strategii biznesowych, przygotowanych w ramach projektu konkursowego „Sternik. Cała Naprzód!” — wręcz zaprosić osoby z zewnątrz. Taka inna percepcja często oznacza jeszcze lepszy rozwój firmy, świeży ogląd aktualnej sytuacji na rynku, a nawet dokładniejszą oceną konkurencji. Wszystko po to, by kryzys stał się szansą — bo tak może i tak nawet powinno być! — mówiła Anna Bułło, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, region warmińsko-mazurski.