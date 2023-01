Był poszukiwany za przestępstwa narkotykowe. „Wpadł” w Olsztynie, bo zignorował zakaz wjazdu

Tylko w ciągu jednego dnia policjanci zatrzymali dwóch poszukiwanych. 50-latek „wpadł” po tym, jak zlekceważył obowiązuje przepisy ruchu drogowego. Okazało się także, że wybrał się w podróż autem, mimo orzeczonego sądowego zakazu, a pojazd, którym się poruszał nie miał aktualnych badań technicznych i polisy OC. Grozi mu kara do 5 lat pozbawiania wolności. Z kolei 37-latek postanowił ukraść alkohol w jednym z olsztyńskich sklepów. Okazało się, że również ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Ma do odbycia karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

W środę (18.01.2023) olsztyńscy policjanci w pobliżu dworca zatrzymali do kontroli drogowej osobowego seata. Jej powodem było zlekceważenie przez kierującego znaku B-2 „zakaz wjazdu”. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że 50-latek w ogóle nie powinien znaleźć się za kierowcą auta, gdyż ciąży na nim sądowy zakaz kierowania pojazdami. Okazało się także, że pojazd, którym się poruszał nie miał aktualnego badania technicznego oraz polisy OC. Ponadto 50-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie celem odbycia kary 2 lat pozbawiania wolności. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za popełnione w przeszłości przestępstwo narkotykowe.

Mężczyzna został zatrzymany i trafi do zakładu karnego. 50-latek odpowie także za kierowanie pojazdem wbrew sądowemu zakazowi. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za popełnione wykroczenia drogowe.

Tego samego dnia oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o kradzieży sklepowej na terenie miasta. Na miejsce został wysłany policyjny patrol, który ustalił szczegóły zdarzenia. Z relacji pracownika ochrony wynikało, że mężczyzna dokonał kradzieży alkoholu o wartości kilkudziesięciu złotych, a następnie nie płacąc za towar, próbował wyjść ze sklepu. Mężczyzna został ujęty i przekazany interweniującym policjantom. Sprawcą wykroczenia okazał się 37-letni mieszkaniec Olsztyna. W trakcie legitymowania okazało się, że był poszukiwany celem odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości oszustwo. Mężczyzna został zatrzymany.