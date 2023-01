Była piekarnia, będzie trawnik. Pawilon przy ul. Kościuszki w Olsztynie zburzony

Pawilon, w którym mieściła się piekarnia przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Żołnierskiej w Olsztynie, to tylko wspomnienie — zwłaszcza dla tych mieszkańców, którzy codziennie kupowali tu świeże pieczywo. Ratusz postawił na swoim i wyburzył punkt.

— W jakim kierunku idziemy? Przecież Polska miała być dla Polaków. Mnie jako Polaka wygania się, a tyle innych sieciowych sklepów powstaje — na przykład w Sząbruku, w Jonkowie czy w Stawigudzie — komentuje decyzję ratusza Jarosław Goszczycki, właściciel piekarni. — Oni dostają pozwolenia, a ja nie mogę działać. Niedługo nie będziemy u siebie. Polacy nic nie będą znaczyć…

Przypomnijmy, że przez ponad 30 lat funkcjonował w tym miejscu drewniany pawilon handlowy. Można w nim było kupić świeże owoce i warzywa. Gdy stanął tu punkt z pieczywem, ratusz twierdził, że nie jest to działka inwestycyjna, tylko grunt docelowo przeznaczony pod teren zielony lub skwer.

— Fakt, że przez wiele lat stał tam kiosk, to zaszłość i powoli staramy się takie miejsca uporządkowywać — podkreślała Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza.

— W czasie pandemii dostałem ofertę kupna pawilonu, w którym sprzedawano do tej pory owoce i warzywa. Właściciele po wielu latach pracy chcieli już odpocząć, stąd ta propozycja. Punkt niestety pamiętał dawne czasy i szpecił nasze miasto. Ale ratusz co roku przedłużał umowę dzierżawy właścicielom, i to od kilkudziesięciu lat, więc inwestycja wydawała się bezpieczna. Ale chciałem być ostrożny. Przed zakupem oczywiście wystąpiłem do miasta z prośbą o wydzierżawienie tego terenu. Dostałem zgodę. Dopiero po tej decyzji kupiłem pawilon — wspominał Jarosław Goszczycki, właściciel piekarni na łamach „Gazety Olsztyńskiej”. — Nie spodziewałem się, że sytuacja potoczy się inaczej. Po zakupie stwierdziłem, że w starym pawilonie nie będę sprzedawał pieczywa. Zdecydowałem w tym miejscu postawić specjalny mobilny kontener, który nie jest związany z gruntem. Zainwestowałem również w nowe przyłącze wody i kanalizacji. Położyłem też kostkę. Łącznie kosztowało mnie to 300 tys. zł. Po roku, gdy umowa się skończyła, ratusz przez kilka miesięcy nie wykazywał żadnego działania. Starałem się o nową decyzję, ale na kolejną umowę czekałem i czekałem… Aż nagle otrzymałem pismo, że mam usunąć inwestycję, bo w tym miejscu ma być zielony skwer.

W sprawę zaangażowali się okoliczni mieszkańcy. Podpisali się pod petycją sprzeciwiającą się likwidacji punktu.

A co na tema likwidacji punktu pierniki myślą olsztyńscy radni?

— Niestety decyzje o utworzeniu skweru zapadły wcześniej, jeszcze zanim stanął tam pawilon piekarni. Ten teren został przeznaczony na coś innego niż handel — podkreśla Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta Olsztyna. — jestem przekonany, że o ile jest to możliwe technicznie, miasto powinno znaleźć nowe miejsce dla pawilonu.

— Nie znając szczegółów, mogę jedynie stwierdzić, że to prawdopodobnie kolejny przykład braku dialogu. Gdyby ratusz od początku postawił sprawę jasno, to pewnie przedsiębiorca nie podpisałby umowy dzierżawy tej nieruchomości i nie poniósł całkiem znacznych nakładów w przeświadczeniu, że nic się nie zmieni w sposobie jej zagospodarowania. Warto w tej sprawie spojrzeć też na aspekt funkcjonalny – w mojej ocenie, akurat w tym rejonie nie brakuje terenów zielonych i piekarnia wydaje się być bardziej potrzebna, zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom zlokalizowanych w okolicy licznych instytucji czy urzędów – komentuje Radosław Nojman, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Olsztyna.

Kiedy miasto przygotuje w tym miejscu trawnik? Spytaliśmy o to ratusz. Czekamy na odpowiedź.

ADA ROMANOWSKA