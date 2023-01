Gazeta Olsztyńska w 2022 roku. Tworzymy największą społeczność Warmii i Mazur

Strona gazetaolsztynska.pl w 2022 roku została przez was otworzona ponad 24 miliony razy, to ponad 17 razy więcej, niż liczy cała populacja naszego województwa.

Jeśli o populacji mowa, to naszą stronę internetową odwiedziło 6,7 miliona unikalnych użytkowników. To ponad 20 procent więcej niż w 2021 roku.

Wszystkim razem i każdemu z osobna dziękujemy za zaufanie.

Rok 2022 to dla nas setki artykułów i tysiące godzin spędzonych na ich przygotowaniu. Nasz serwis informacyjny jest największym portalem w woj.warmińsko-mazurskim. Nasze media społecznościowe niemal codziennie biją kolejne rekordy. To wszystko dzięki wam, oddanym czytelnikom "Gazety Olsztyńskiej", którym (tak samo jak nam) leży na sercu dobro Olsztyna i całego regionu.

To właśnie dla was nieustannie się rozwijamy i wprowadzamy nowe technologie. Dziękujemy za wszystkie reakcje, przepraszamy za błędy i obiecujemy, że w 2023 roku codziennie będziemy dla was przygotowywać najciekawsze informacje z Warmii i Mazur.

Karol Grosz

Redaktor serwisu internetowego Gazety Olsztyńskiej