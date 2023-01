Ferie w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

Już niebawem w naszym województwie rozpoczną się ferie zimowe. Od 16 stycznia do 26 lutego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku zaprasza do udziału w "Feriach z historią".

Uczniowie szkół w województwie warmińsko-mazurskim już niebawem rozpoczną ferie zimowe. Od 21 stycznia do 5 lutego czeka ich kilkanaście dni odpoczynku. Sposobów na spędzanie wolnego czasu jest wiele. Z ciekawą inicjatywą wychodzi Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

W tym czasie wszyscy zwiedzający będą mieli możliwość zakupu biletów w promocyjnych cenach.

Na zwiedzających o godzinie 11 i 13 będzie czekał przewodnik, który przedstawi wszystkie najciekawsze aspekty związane z funkcjonowaniem Zakonu Krzyżackiego, organizacją bitwy czy też rolą bitwy w XX wieku.

Dodatkowo w tych dniach bezpłatnie udostępnione będzie kino muzealne oraz parking.

Nowoczesny budynek muzeum został oddany do użytku we wrześniu 2022 roku. Nowa siedziba liczy 3,5 tys. m kw. i z założenia jest wielofunkcyjna, z czego blisko 1,8 tys. m.kw. to powierzchnia wystawowa.

Wystawa przedstawia wydarzenia, jakie miały miejsce przed, w trakcie i po bitwie pod Grunwaldem, wprowadza zwiedzających w zagadnienia polityczne, gospodarcze i wojskowe. Jest podzielona na 10 bloków tematycznych. Oprócz przestrzeni wystawienniczej, mieści salę rycerską pozwalającą rozgrywać turnieje i walki rycerskie oraz salę konferencyjną na 100 osób.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku jest instytucją kultury samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.