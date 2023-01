Policjant oskarżony po śmiertelnym postrzeleniu 32-latka podczas interwencji w Wydminach

Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko policjantowi, który podczas interwencji w Wydminach śmiertelnie postrzelił 32-letniego mężczyznę. Funkcjonariuszowi zarzucono m.in. niedopełnienie obowiązków i nieumyślne spowodowanie śmierci.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła policjanta Mateusza Cz. m.in. o niedopełnienie obowiązków służbowych i przekroczenie uprawnień, nieumyślne spowodowanie śmierci Tomasza N. i narażenie czworga innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu — poinformował rzecznik tej prokuratury Daniel Brodowski.

Do śmiertelnego postrzelenia mężczyzny w trakcie policyjnej interwencji doszło w grudniu 2021 r. w Wydminach na Mazurach. Dwuosobowy patrol, którego dowódcą był Mateusz Cz., został skierowany do awantury domowej wywołanej przez nietrzeźwego Tomasza N. Po początkowej próbie rozmowy z 32-latkiem, funkcjonariusze podjęli decyzję o jego obezwładnieniu i zatrzymaniu.

— Jednak Tomasz N. nie wykonywał ich poleceń, nie pozwolił założyć sobie kajdanek, stosował bierny opór. Co ważne, próba obezwładnienia mężczyzny miała miejsce w niewielkim pokoju, w którym poza nim i policjantami znajdowały się jeszcze cztery inne osoby. Była to jego partnerka, która wezwała policję na interwencję i troje dzieci w wieku: rok, 9 i 17 lat — przekazał Brodowski.

Według śledczych, policjant - aby zmusić 32-latka do podporządkowania się wydawanym poleceniom - wydobył z kabury pistolet, przeładował i skierował w jego stronę, krzycząc, żeby ten się uspokoił. Nie przyniosło to rezultatu. Tomasz N. nie posłuchał i podjął próbę opuszczenia pomieszczenia. Policjant i policjantka z patrolu próbowali mu to uniemożliwić.

— Usiłowali go obezwładnić. Doszło do szarpaniny i cała trójka przewróciła się na łóżko. Wówczas właśnie Mateusz Cz. oddał strzał z broni służbowej — powiedział Brodowski.

Kula trafiła Tomasza N. w klatkę piersiową, powodując liczne obrażenia wewnętrzne, m.in. rozerwała serce. Policjanci podjęli niezwłocznie reanimację i wezwali służby ratunkowe. Niestety, rana była śmiertelna.

Ten sam pocisk zranił w lewy nadgarstek policjantkę Annę D. Dlatego Mateuszowi Cz. zarzucono nieumyślne spowodowanie u niej uszczerbku zdrowia trwającego powyżej siedmiu dni.

W ocenie prokuratury, ponieważ interwencja odbywała się bardzo małym pomieszczeniu, to również partnerka Tomasza N. i troje dzieci były w zasięgu rażenia pocisku czy rykoszetu, a więc narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mateusz Cz. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Zakazano mu m.in. kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zawieszono w obowiązkach służbowych. Jednak pod koniec ubiegłego roku sąd uchylił drugi z tych środków zapobiegawczych, co oznacza, że funkcjonariusz może już pracować.

Akt oskarżenia przeciwko policjantowi skierowano do Sądu Rejonowego w Giżycku. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia. (PAP)