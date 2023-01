Początek procesu mieszkańca Olsztyna. Spowodował niebezpieczną kolizję na S7 i uciekł z miejsca zdarzenia

Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie rozpoczął się proces Jarosława W. obwinionego w sprawie niebezpiecznej kolizji na odcinku drogi ekspresowej S7 z Ostródy do Olsztynka.

Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku na początku listopada ubiegłego roku przesłał do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o ukaranie Jarosława W. obwinionego o niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 6 sierpnia 2022 r. na odcinku drogi ekspresowej S7 z Ostródy do Olsztynka. Według ustaleń policji Jarosław W., poruszając się samochodem osobowym marki Volkswagen Arteon nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdem, którym kierował a jadącym przed nim na tym samym pasie Seatem Ibiza. Dodatkowo, Jarosław W., nie zachował także szczególnej ostrożności podczas zmiany pasa ruchu z lewego na prawy i nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy Seata Ibizy jadącemu po pasie, na który zamierzał wjechać.

W ocenie policji, obwiniony takim zachowaniem zmusił kierowcę seata do zmniejszenia prędkości jazdy, a bezpośrednio po zmianie pasa na prawy, gwałtownie hamując bez uzasadnionej przyczyny, zmusił go także do gwałtownego hamowania. W rezultacie kierujący seatem stracił panowanie nad autem, kilkukrotnie uderzył w barierę energochłonną, po czym odbijając się od niej zjechał na lewe pobocze drogi. Zdaniem policji Jarosław W. stworzył tym samym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

Proces Jarosława W. rozpoczął się 9 stycznia 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Jarosław W. w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. W związku z tym sąd odczytał wyjaśnienia złożone przez niego w trakcie postępowania przygotowawczego. Jarosław W. wyjaśniał wówczas, że nie był jedynym użytkownikiem Volkswagena Arteon i tego dnia nie kierował tym pojazdem.

Sąd tego dnia przesłuchał 6 świadków zdarzenia oraz dwoje pokrzywdzonych – kierowcę i pasażerkę seata. Proces Jarosława W. będzie kontynuowany 2 lutego 2023 r. Tego dnia Sąd planuje przesłuchać świadka, który nie stawił się na dzisiejszy termin rozprawy.