Olsztyn: Trudny rok za nami, trudny rok przed nami

— Rok 2022 w mojej pamięci na zawsze będzie datą bestialskiego ataku Rosji na Ukrainę — mówi Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta w Olsztynie — My jako olsztynianie i olsztynianki zdaliśmy egzamin z solidarności i braterstwa ma piątkę z plusem. Z 2022 roku będę wspominać bohaterską pomoc pojedynczych mieszkańców, którzy przyjmowali uchodźców pod swój dach, ogromny wkład organizacji pozarządowych, jednostek samorządu czy Cerkwi greckokatolickiej w organizację pomocy dla naszych przyjaciół ze wschodu. Moim zdaniem wszystkie nasze lokalne wydarzenia zostały w cieniu tej okropnej wojny i wspaniałego przejawu braterstwa ze strony wszystkich Polek i Polaków — zaznacza Robert Szewczyk.

I dodaje: 2023 rok będzie bez dwóch zdań ciekawy. Na naszym, olsztyńskim podwórku oddane zostaną trzy ogromne inwestycje: hala Urania, druga linia tramwajowa i ekociepłownia przy ul. Bublewicza. Do tego będziemy rozpisywać projekt ul. Nowobałtyckiej na który otrzymaliśmy dofinansowanie unijne. To będzie rok wyzwań i rok dumy z naszych wieloletnich inwestycji. Nie możemy zapomnieć również o wyborach parlamentarnych, które czekają nas jesienią przyszłego roku. Nie obierając żadnej ze stron powiem dyplomatycznie, że mam nadzieję, że władza, która zostanie w nich wybrana nie zapomni o tym, jak ważne dla Polski są samorządy i ich odpowiednie finansowanie.

--------------------------------------

— Kończący się rok to w mojej ocenie swoisty czas próby. Zbrodniczy atak Rosji na Ukrainę i jego konsekwencje, przede wszystkim wzrost cen paliw i nośników energii, przekreśliły plany "wyjścia na prostą" po pandemii oraz wywarły negatywny wpływ na życie w naszej Ojczyźnie i mieście. Z jednej strony, wszyscy okazywaliśmy solidarność z narodem ukraińskim, z drugiej prezydent Olsztyna, wsparty przez radnych koalicji współzarządzającej, de facto obronił „Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej”, co stało się ponurym symbolem braku zrozumienia sytuacji — mówi Radosław Nojman, szef Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Olsztyna.

— Prezydent wraz z większością w olsztyńskiej Radzie Miasta wprowadził podwyżki wielu podatków i opłat lokalnych. W kontekście podsumowania roku nie można zapominać również o długotrwałym sporze zbiorowym z pracownikami ratusza i instytucji miejskich. Dodatkowo, olsztynianie i osoby przyjezdne muszą codziennie borykać się z utrudnieniami związanymi z trwającymi inwestycjami, przede wszystkim rozbudową infrastruktury tramwajowej, która przekłada się też m.in. na spadek obrotów przedsiębiorców, mających swoje siedziby w bezpośrednim sąsiedztwie robót. Ciągłości prowadzenia miejskich spraw nie służą zmiany zastępców prezydenta, a tych w 2022 roku nie brakowało — podsumowuje Radosław Nojman, szef Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Olsztyna.

-----------------------------

— To był kolejny kiepski rok dla Olsztyna — uważa radny Mirosław Arczak — Znowu zapędziliśmy się w inwestycje nie zważając na dialog z mieszkańcami, co moim zdaniem jest ogromnym błędem prezydenta Grzymowicza. Nieustannie dochodzą do mnie negatywne opinie o władzach miasta, które często wynikają z kompletnej niewiedzy mieszkańców. To oczywiście nie jest ich wina, tylko prezydenta i jego polityki informacyjnej, która niestety nie istnieje. Prowadząc kolejne duże inwestycji prezydent zapomina o rzeczach fundamentalnych, które niestety są kompletnie zaniedbywane. Tym sposobem niszczymy nie tylko tożsamość społeczną ale także chęci mieszkańców do podejmowania działań. Niestety, teraz Olsztynianie i Olsztynianki widzą w prezydencie wroga a nie przyjaciela, który zawsze im pomoże. Tak było w 2022 roku i obawiam się, że tak również będzie w 2023 — podsumowuje radny Arczak.

-----------------------------

— Ten rok był trudny, ale poradziliśmy sobie z wszystkimi wyzwaniami — stwierdza radny Łukasz Łukaszewski, przewodniczący klubu KO w Radzie Miasta — Sen z powiek spędzała nam sytuacja finansowa, która, trzeba otwarcie przyznać, jest kiepska. Głównym powodem do zmartwień były zmiany w polityce podatkowej i zmniejszenie dochodów z podatku PIT. Jednym słowem gmina zubożała, ale zakończyliśmy rok z dość dobrym wynikiem finansowym i niskim zadłużeniem. Lokalnie dla mnie ogromne znaczenie ma budowa i ukończenie parku Nagórki-Jaroty, który już teraz jest bardzo zadbanym, ciekawym i nieustanie rozwijającym się miejscem. Udało nam się wyleczyć "choroby wieku niemowlęcego" czyli brak dojść do parku, teraz myślimy nad dalszą rozbudową parku — zaznacza radny.

I dodaje: Przyszły rok przyniesie nam jeszcze więcej wyzwań. Do tej pory mogliśmy liczyć jeszcze na media po "starych" stawkach. Od 1 stycznia niestety wszystko będzie dużo droższe. Mamy rozpisane dwie ogromne inwestycje: ul. Nowobałtycką i remont planetarium, na to też trzeba będzie znaleźć środki. Pozytywną rzeczną będzie jednak znaczy rozwój Olsztyna. To właśnie w 2023 roku oddana do użytku zostanie inwestycja tramwajowa i hala Urania. To będzie rok pełen wyzwań, ale także satysfakcji z wielu lat ciężkiej pracy.

-----------------------------

— Ten rok był bardzo trudny. Inflacja, nierozsądna polityka rządu i kryzys energetyczny to tylko niektóre z czynników, które wpływały na budżet miasta. Miasto musiało przeznaczać dodatkowe środki na inwestycje, a wartość codziennego "koszyka zakupowego" mieszkańców nieustannie wzrastała. Dużym problemem był zakup energii elektrycznej przez miasto, niemal do samego końca nie wiedzieliśmy, czy i po jakich stawkach w 2023 roku będziemy mogli kupować prąd — mówi radna Marta Kamińska — Najważniejszym wydarzeniem w 2023 roku moim zdaniem był początek przebudowy dworca głównego w Olsztynie. Przepychanka trwała od wielu lat a do nas jako do radnych docierało wiele głosów o tym, że ten budynek jest niechlubną wizytówką miasta. Rok 2022 zapamiętam jako ten, w którym zakończyła się walka o przebudowę dworca a rozpoczęły się realne działania i budowa nowego — zaznacza radna.

I dodaje: Przyszły rok również nie będzie łatwy. W 2023 roku jednak będziemy z niecierpliwością czekali na ukończenie kluczowych inwestycji, czyli budowy nowej linii tramwajowej, zakończenie remontu hali Urania i przede wszystkim ukończenie ekociepłowni przy ul. Bublewicza. Ten ostatni obiekt moim zdaniem jest właśnie najważniejszy, bo nie dość, że Olsztyn będzie mógł się pochwalić bardzo ekologicznym źródłem energii, to również w dużym stopniu uniezależni się od "widzimisię" Putina i jego kurka z gazem.