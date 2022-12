Trwają poszukiwania 16-letniej Kingi Gawrońskiej z Olsztyna

Kinga Gawrońska 27 grudnia ok. godziny 19:00 oddaliła się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Nastolatka pochodzi z Olsztyna.

Kinga oddaliła się z placówki wraz koleżanką. Posiada przy sobie telefon komórkowy, jednak jest on nieaktywny. Do chwili obecnej nie wróciła do ośrodka ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zaginiona może przebywać obecnie w Warszawie.



Rysopis:

- wzrost: 167 cm;

- budowa ciała: średnia;

- włosy: jasnobrązowe, proste, do ramion;

- oczy: piwne;

- znaki szczególne: blizny na lewym przedramieniu.

Nastolatka w dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę zimową, spodnie moro, białe buty marki Adidas.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie pod numerem telefonu: 47 705 52 22 lub pod numerem alarmowym 112.