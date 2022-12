W Olsztynie ruszył Punkt Wymiany Ciepła. W szafie można zostawić ubrania dla potrzebujących

Szafa przy olsztyńskim ratuszu stoi pusta, więc trudno powiedzieć, czy nie cieszy się zainteresowaniem, czy rzeczy zostawione przez mieszkańców tak szybko znikają.

W szafie można zostawić ciepłą odzież na zimę dla potrzebujących. Postawili ją harcerze, bo widnieje na niej logo ZHP. To efekt akcji społecznej "Wymiana ciepła", która działa w całej Polsce. Punktami wymiany ciepła są właśnie specjalne wieszaki, na których można powiesić kurtki, swetry, buty, czapki czy rękawiczki potrzebne w zimne dni.

Idea akcji jest prosta

Każdy może zostawić na wieszaku ciepłe ubranie dla potrzebujących i każdy może je bez skrępowania wziąć z punktu wymiany ciepła. Mogą to zrobić nie tylko osoby bezdomne, ale także te niezbyt dobrze sytuowane. Punkt jest czynny cała dobę, co oznacza, że osoby potrzebujące mogą się do niego przyjść wtedy, kiedy im najwygodniej. To samo dotyczy darczyńców.

Zostaw coś od siebie

Każdy z nas na pewno ma choć jedną ciepłą rzecz, której już nie nosi, a która może przydać się komuś innemu.

Przypomnijmy, że w Olsztynie można również podzielić się jedzeniem. Można je przekazać, korzystając z lodówki społecznej, która znajduje się przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” przy al. Niepodległości 85, a także tej w Kortowie.

Lodówki społeczne i jadłodzielnie działają także m.in. w Elblągu, Ełku, Biskupcu i Nowym Mieście Lubawskim.



Ada Romanowska