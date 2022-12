Sylwestrowe oszustwa w Olsztynie i okolicach. Na co uważać?

Przed okresem świąteczno-noworocznym w ofertach internetowych nasilają się oszustwa na tzw. "wirtualne pensjonaty". Choć jest ich zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich, to niestety nadal znajdują się ich ofiary.

Możliwych jest kilka wariantów oszustwa:

— oferowana do wynajmu nieruchomość nie istnieje;

— podszycie się pod właściciela nieruchomości i oszukańczy wynajem miejsc na internetowych portalach sprzedażowych;

— przygotowanie strony łudząco podobnej do strony funkcjonującego hotelu, pensjonatu lub innego obiektu;

— wyłudzenie danych/środków od właściciela wynajmowanego obiektu z wykorzystaniem portali społecznościowych lub sprzedażowych (np. wpłata zaliczki poprzez uznanie karty kredytowej);

Olsztyńscy policjanci ostrzegają, by ze zwiększoną uwagą weryfikować oferty wynajmu domków, apartamentów, pensjonatów, ale także potencjalnych zainteresowanych ich wynajmem, którzy mogą być oszustami.

Jak co roku w tym czasie mogą pojawiać się ogłoszenia, które nęcą swoją wyjątkową ofertą cenową, doskonałą lokalizacją, zdjęciami wnętrz czy najatrakcyjniejszymi widokami. Początkowo kontakt z wynajmującym może przebiegać poprawnie jednak już po wpłaceniu zaliczki mogą pojawić się problemy z komunikacją. To powinno być dodatkowym sygnałem, aby ponowie zweryfikować ofertę i nie narazić się na dodatkowe koszty związane z podróżą.

Możliwy jest też scenariusz, w którym oszust odwróci sytuację i oszuka wynajmującego (właściciela obiektu) na przykład za pośrednictwem portali sprzedażowych. Kontaktując się w sprawie wynajmu poza oficjalnym kanałem np. poprzez komunikator WhatsApp będzie chciał uregulować zaliczkę. W tym celu udostępni wynajmującemu link, z wykorzystaniem którego wyłudzi od wynajmującego dane do logowania się do bankowości lub dane kart płatniczych, co ostatecznie może skutkować wyczyszczeniem konta pokrzywdzonego.

Wśród ofert na portalach ogłoszeniowych i grupach na popularnym portalu społecznościowym pojawiają się także fałszywe oferty obiektów, które nie istnieją. Często magnesem mają być luksusowe warunki wypoczynku i atrakcyjna cena.

Według policyjnych statystyk liczba oszustw na tzw. "wirtualne pensjonaty" maleje, ale trzeba być czujnym. W 2019 r. odnotowano 47 takich przypadków w Zakopanem. W tym roku zgłosili się już pierwsi oszukani.

Policjanci radzą, by szukając ofert noclegowych korzystać z oficjalnych stron obiektów hotelarskich lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców. W przypadku prywatnych ogłoszeń ofertę powinno się zweryfikować np. w bazie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.