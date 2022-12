Drogowy paraliż między Orzyszem a Ełkiem - kilka aut w rowie

Na DK16 przejazd jest bardzo utrudniony z powodu gołoledzi. We wsi Klusy do rowu wjechało kilka aut: osobowe, tir i dwie solarki. Pojazdy wypadały z drogi niczym efekt domina. Warunki drogowe utrudniły również dojazd na miejsce policji.

Dyżurny GDDKiA w Olsztynie poinformował, że między Orzyszem a Ełkiem, w miejscowości Klusy do rowu wjechało kilka aut i blokują drogę. Najpierw do rowu wjechał tir przewożący zwierzynę.

— Następnie solarka wpadła do rowu, na miejsce kolizji wyruszyła kolejna, która zderzyła się z samochodem osobowym, po czym wpadła również do rowu — podała GDDKiA i dodała, że pierwszej solarce udało się wyjechać z rowu ale tylko na chwilę - zaraz znowu wjechała do rowu.

Obecnie na miejscu jest solarka, która byłaby w stanie posypywać drogę, ale - jak podała GDDKiA — jeden z kierowców, który brał udział w zdarzeniu, nie zgadza się aby kierowca solarki opuścił miejsce kolizji, dopóki policja nie dojedzie.

Z tym jednak jest wielki problem, ponieważ "policja nie może dojechać ze względu na śliskość na drodze.

[aktualizacja]

Policja obsłużyła zdarzenie - jest możliwość przejazdu bokiem, ale ze względu na śliskość kierowcy boją się jechać i blokują drogę.

Trudne warunki drogowe panują od rana w całym regionie.

Źródło: PAP/GO

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska