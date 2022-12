Plaża przy jeziorze Skanda w opłakanym stanie. Wszystko przez budowę ul. Plażowej w Olsztynie

Budowa ul. Plażowej to jeden z projektów, jaki został zgłoszony przez samorząd Olsztyna do Programu Inwestycji Strategicznych. Obecnie trwają prace przy piaszczystej drodze, która przebiega przez las. Mieszkańcy wykorzystują ją, aby dostać się w pobliże jeziora Skanda. Inwestycja dała się we znaki, jak wygląda plaża przy jeziorze?

Modernizacja odcinka ul. Pstrowskiego oraz budowa ul. Plażowej to jeden z projektów, jaki został zgłoszony przez samorząd Olsztyna do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Uzyskane dofinansowanie pozwoli zrealizować to istotne dla mieszkańców zadanie.

Nowa ulica Plażowa powstaje w miejscu dotychczasowej drogi gruntowej, która miała charakter wewnętrzny. Jej przeznaczeniem było zapewnienie dojazdu do okolicznych gospodarstw domowych. Po remoncie wszystko się zmieni.

Niemal kilometrowej długości droga będzie mieć sześć metrów szerokości, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, niezbędną infrastrukturę podziemną. Co ważne - jej przyszła funkcja to nie tylko bardziej komfortowe skomunikowanie olsztynian mieszkających przy tej ulicy z reszta miasta. To również kolejne połączenie południowych osiedli z al. Piłsudskiego, a także otwarcie komunikacyjne terenów inwestycyjnych w pobliżu Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Budowa ul. Plażowej ma łącznie potrwać dziewięć miesięcy, czyli do początku wakacji następnego roku.

Wykonawca chyba jednak zapomniał zabezpieczyć miejsca budowy, ponieważ w trakcie prac mocno ucierpiała plaża przy jeziorze Skanda. Przy obecnych warunkach pogodowych błoto z wodą, wraz ze wszystkim co napotka na drodze spływa, rozmowy piaszczysty teren na plaży i wpada wprost do jeziora. Jak wygląda obecnie plaża? Nasz fotoreporter ujął jej stan na zdjęciach: