Odblaskowe choinki stanęły przed komendami policji w Olsztynie. Mieszkańcy mogą je rozebrać

Policjanci z Olsztyna zwrócili się z przedświątecznym apelem do mieszkańców, aby ci rozebrali przygotowaną przez nich odblaskową choinkę. Każdy, komu odblask posłuży poprawie widoczności na drodze może podejść i zabrać go ze sobą na dalszą bezpieczną drogę.

W piątek (9 grudnia) na ul. Partyzantów przed olsztyńskimi komendami Policji stanęły wyjątkowe choinki. Ubrali je pracownicy komend i policjanci, a ozdobami były… odblaski.

Wyjątkowe ozdoby cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mieszkańcy chętnie i szybko je rozebrali. Jednak bez obaw, choinki przed komendami policji znów zabłysną. Funkcjonariusze mają w planach uzupełnić odblaski na świątecznych drzewkach.

Poczucie bezpieczeństwa to najlepszy prezent, jaki możemy ofiarować bliskim. Dlatego policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zachęcają mieszkańców Olsztyna do rozebrania ich choinek z odblaskowych ozdób i przyczepienia ich do swoich toreb, plecaków, odzieży lub ofiarowania ich bliskim, by byli zawsze widoczni, a co za tym idzie bezpieczni na drodze.

Podarujmy sobie prezent i zatroszczmy się o bezpieczeństwo. Choćby podczas wieczornego spaceru, wystarczy jeden element (odblask, światełko), aby osoba na drodze stała się widoczna ze znacznie większej odległości, nawet do około 150 metrów. Zwiększa to czas na reakcję w trudnych, zimowych warunkach pogodowych i może uratować czyjeś zdrowie i życie. Odblask to nie tylko ozdoba, ale przede wszystkim element wpływający na bezpieczeństwo pieszego na drodze. Pozostawiony na dnie szuflady nie spełni swojej funkcji.

W 2022 roku od stycznia do listopada na terenie Olsztyna doszło do 73 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W porównaniu do roku ubiegłego, gdzie było ich 79 liczba zdarzeń z udziałem pieszych spadła. W tym czasie odnotowano 40 wykroczeń z udziałem pieszych, którzy nie posiadali elementów odblaskowych.

Zgodnie z prawem, każdy pieszy poruszający się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Przepisy nie nakazują używania odblasków w mieście, ale również tu warto je nosić, gdyż znacząco poprawiają one widoczność pieszego na drodze, na przejściach i w ich otoczeniu.

Pieszy poruszający się bez odblasków jest widoczny przez kierowcę z odległości tylko kilku metrów. W przypadku używania odblasków ta odległość może wzrosnąć kilkukrotnie. Ważne jest też prawidłowe ich umieszczenie, tak żeby były widoczne dla kierowcy. Warto je więc umieścić na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców.