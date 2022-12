Olsztyński kierowca był tak pijany, że nie był w stanie dmuchnąć w alkomat

W czwartek (8 grudnia) olsztyńscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego osobowym renault. Mężczyzna był tak pijany, że nie był w stanie dmuchnąć w alkomat. Ponadto okazało się, że wsiadł za kierownicę, wbrew sądowego zakazowi. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że jeden z kierowców na ul. Sybiraków może być pod wpływem alkoholu.

Mężczyzna na widok policyjnego radiowozu, od razu skręcił w pobliską ulicę, zatrzymał samochód i wyrzucił kluczyki. Po podejściu do kierowcy, można było od razu wyczuć od niego silny zapach alkoholu. Dodatkowo nie był w stanie dmuchnąć w alkomat, miał problemy z utrzymaniem równowagi, a jego mowa była bełkotliwa.

Po sprawdzeniu jego danych w systemach informatycznych, okazało się, że na mężczyźnie ciąży sądowy zakaz kierowania pojazdami.

34-latek został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. Ostatecznie noc spędził w izbie wytrzeźwień. Za kierowanie pojazdem wbrew sądowemu zakazowi grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.