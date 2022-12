Adam Bielan: program Partii Republikańskiej ma być elementem programu całej Zjednoczonej Prawicy

W piątek w Warszawie odbyła się konwencja programowa Partii Republikańskiej z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Przyszłość Polski, zdaniem lidera ugrupowania musi opierać się na solidnych filarach takich jak rodzina, niepodległość, własność prywatna i demokracja, będąca "najskuteczniejszą formą realizacji zasad republikańskich".

W rozmowie z PAP lider Republikanów podsumował piątkowo-sobotnie wydarzenia z udziałem jego formacji. "Konwencja programowa była dla nas szalenie ważna, bo była zwieńczeniem blisko rocznych prac nad naszym programem, który obejmuje wszystkie dziedziny życia i - jak powiedział sam prezes PiS Jarosław Kaczyński - będzie elementem ofensywy programowej w przyszłym roku" - powiedział Adam Bielan.

"Zdajemy sobie sprawę, że Zjednoczona Prawica nie wygra wyborów tylko i wyłącznie chwaląc się swoim sukcesami w rządzeniu przez ostatnie siedem lat, ale musi zaproponować zupełnie nowy plan, zupełnie nowy pomysł na Polskę, na kolejne cztery lata. Tylko wtedy możemy liczyć na zdobycie poparcia umożliwiającego nam rządzenie" - powiedział europoseł. "Program partii Republikańskiej +Republika naszych marzeń Polska+ ma być elementem programu całej Zjednoczonej Prawicy" - podkreślił. Jak dodał, program jest efektem prac parlamentarzystów, ministrów i ekspertów.

Według Bielana dokument programowy liczy ponad 100 stron dotyczących m.in. życia społecznego, gospodarczego. "Są środowiska, które dobrze odbierają nasz projekt dotyczący ułatwień przy zdobywaniu pozwolenia na broń i to medialnie przebija się od kilku miesięcy dość mocno" - mówił.

"Minister sportu Kamil Bortniczuk prezentował na konwencji szereg propozycji, które mają poprawić kondycję fizyczną naszych dzieci. Mówił również o zakazie sprzedaży napojów energetycznych dla osób niepełnoletnich, więc tych propozycji jest bardzo dużo" - wskazał szef Republikanów.

"Jako Republikanie uznajemy, że państwo jest dobrem wspólnym i te wspólnotowość bardzo mocno podkreślamy" - podkreślił. "Jednocześnie mówimy o wolności gospodarczej i szereg naszych propozycji w ramach Zjednoczonej Prawicy będzie zmierzało do tego, żeby tę wolność gospodarczą zagwarantować" - zauważył.

Bielan w sobotę brał udział w debacie pt. "Europa naszych marzeń", która była podsumowaniem dwudniowego spotkania EKR Party Warsaw Summit. W spotkaniu brał udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, a w panelu zdalne wystąpienia wygłosili m.in. nowa premier Włoch Giorgia Meloni oraz lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal.

Lider Partii Republikańskiej w rozmowie z PAP podkreślił, że podczas spotkania przedstawiono konserwatywną, republikańską wizję Unii Europejskiej. "Jesteśmy partią, środowiskiem, które opowiada się twardo za obecnością Polski w Unii Europejskiej, co nie oznacza, że nie widzimy rozmaitych zagrożeń. I co nie oznacza, że odbieramy sobie prawo do przedstawiania oferty dotyczącej zmian, które powinny nastąpić w Unii Europejskiej, zgodnie z ideami republikańskimi, czyli traktowaniem Unii jako dobra wspólnego, nie zarezerwowanego tylko dla opcji lewicowo-liberalnej, ale zbudowania takiej Unii, w której wszystkie środowiska, osoby o różnych poglądach, będą czuły się jak u siebie" - dodał.

Polityk zaznaczył, że podczas EKR Party Warsaw Summit miało miejsce ważne przemówienie nowej premier Włoch. "Zwróciła ona uwagę na to, że dzisiaj w Radzie Europejskiej, po zwycięstwie we Włoszech, liderzy partii tworzących grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów mają ponad 24 procent głosów" - mówił. "Jesteśmy w Radzie Europejskiej drugą partią europejską, reprezentujemy kraje mające ponad 100 milionów mieszkańców i z całą pewnością głos polityków EKR, ekspertów EKR musi być uwzględniany przy planowanej reformie w Unii" - podkreślił Bielan.

Partia Republikańska została powołana w czerwcu 2021 r. W ugrupowaniu znaleźli się byli politycy Porozumienia Jarosława Gowina. W październiku ubiegłego roku ugrupowanie Adama Bielana zawarło umowę o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. (PAP)

