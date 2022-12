Kalendarz wydarzeń: Co, gdzie, kiedy w Elblągu

2 GRUDNIA

KONCERT GIGANTÓW SCENY SZANTOWEJ "BALLADY O MORZU I O LUDZIACH MORZA"



W koncercie wystąpią: duet Andrzej Korycki (wokal, gitara, harmonijka ustna) & Dominika Żukowska (wokal, gitara, instr. perkusyjne) oraz Ryszard Muzaj (wokal, gitara, harmonijka ustna). Dochód z koncertu przeznaczony jest na rzecz dzieci ze świetlic wiejskich w Kadynach, Łęczu, Pogrodziu i Suchaczu.

3 GRUDNIA

TWÓRCZE SPOTKANIA W GRUDNIU



Ostatnie w tym roku Twórcze Spotkania planujemy z przytupem!

3 grudnia zapraszamy dorosłych oraz młodzież w wieku ponadpodstawówkowym na:

– 11:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie Mirosława Maszlanki “ESTUARIUM”

– 12:00 warsztaty „Rozjaśniamy mroki”.

Podczas spotkania poprowadzonego przez edukatorkę Helenę Wojciechowską, będzie można w kameralnym gronie wykonać własny lampion uprzyjemniający nadciągające zimowe wieczory.

Warsztaty to okazja do zapoznania się z materiałem, jakim jest wiklina, i wyzwaniem konstruktorskim.

Zapewniamy wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac oraz kawę i herbatę.

Wszystkie dzieła staną się własnością autorów.

Warsztaty kierujemy do osób dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Termin: 3 grudnia (sobota)

Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL

Godzina:

– 11:00 – 12:00 oprowadzanie po wystawie „Estuarium”

– 12:00 – 15:00 warsztaty

Na warsztaty obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

3 GRUDNIA

WEEKENDOWE, ŚWIĄTECZNE WARSZTATY DLA DZIECI I OPIEKUNÓW



Serdecznie zachęcamy rodziców z dziećmi do udziału w kreatywnych zajęciach w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Weekendowe zajęcia to dobry pomysł na chwilę relaksu i wspólnie spędzony czas.

W pierwszą sobotę grudnia (03.12.) odbędą się tradycyjne weekendowe zajęcia dla dzieci i ich rodziców, opiekunów, których tematem przewodnim będą Święta Bożego Narodzenia.

Podczas zajęć uczestnicy wykonają wyjątkowe ozdoby świąteczne po to, aby Wasza choinka była piękna i niepowtarzalna. Papierowe bombki, aniołki, gwiazdki etc. wykonane samodzielnie, elegancko zapakowane w pudełko własnego projektu, mogą być wspaniałą pamiątką na lata lub służyć jako niepowtarzalny prezent.

Zapewniamy wszystkie materiały i słodki poczęstunek!

Obowiązują zapisy!

Data: 03.12.2022

Godzina: 10:00

Zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat

3 GRUDNIA

HISTORIA KARTKI ŚWIĄTECZNEJ: WARSZTATY DLA DZIECI



Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę, 3 grudnia, o godz. 12:00 na przedświąteczne warsztaty pt. “Historia kartki świątecznej”.

Czy ktoś jeszcze wysyła kartki świąteczne? Może starsze pokolenia np. dziadków, a młodsi? Jedno jest pewne wszyscy lubią je dostawać. To właśnie kartkom świątecznym będą poświęcone najbliższe zajęcia w cyklu “Bulajowa sobota”.

Podczas spotkania uczestnicy poznają historię pierwszych kartek świątecznych, a także zaprojektują i wykonają własne kartki świąteczne – zapowiada Mateusz Paradowski z Bulaja, który poprowadzi zajęcia.

Zapraszamy dzieci w wieku 5+ wraz z rodzicami/opiekunami. Zajęcia odbywają się bezpłatnie.

Więcej informacji: Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”, ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23



3 GRUDNIA

PRZEDMIKOŁAJKOWE GRANIE



Zapraszamy na kolejne spotkanie z Planszówkami do Biblioteki KOSTKA.

Startujemy o 11:00 i gramy do 15:00

Wpuszczamy tylko w czapkach mikołajkowych

Wpadajcie będzie grane!

3 GRUDNIA

LIGA RUMMIKUB KIDS II KOLEJKA



Zapraszamy na drugie spotkanie Ligi Rummikub KIDS Elbląg w

sobotę 3 grudnia 2022 o godzinie 12:00 do Biblioteki Elbląskiej KOSTKA na Zawadzie.

Uczestnikami spotkań ligowych mogą być dzieci do 14 roku życia.

3 GRUDNIA

ELBLĄG // RAGE AGAINST THE MACHINE TRIBUTE // RENEGADY



Tribute to Rage Against The Machine zagrają RENEGADY.

Renegady to Tribute band, który powstał z miłości do RATM i niczego więcej.

Podczas koncertu usłyszycie największe hity z dyskografii RATM - Killing in the name, Testify, Bulls On Parade, Freedom, Wake up, Guirella Radio i wiele innych.

Sobota, 3 grudnia, godz. 20:00, klub Mjazzga Elbląg, ul. Kowalska 1-2 C

3 GRUDNIA

10 TENORÓW



"Cała sala śpiewa z nami". Potrafią wszystko (nic dziwnego - jest ich aż DZIESIĘCIU!): śpiewać piosenkę podczas deszczu, martwić się ostatnią niedzielą, czarować głosem pojedynczo i w grupie... Co więcej - dobierają sobie repertuar w taki sposób, że są w stanie wcielić się nie tylko we Franka Sinatrę z jego ciepłym barytonem, ale nawet w Edith Piaf, widzącą życie w różowych barwach. Śpiewają o kobietach, o miłości, o poranku, o wieczorze, o mamie, o zakrętach w biografii, nie boją się żadnych wyzwań wokalnych - wszystko po to, aby udowodnić na koniec, że "We Are The Champions".

3 grudnia 2022 r. o godz. 19:00, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, ul. Teatralna 11

4 GRUDNIA

SZTUKATERRIA 2022, CZYLI JARMARK ŚWIĄTECZNY



Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zaprasza na Warmińsko-Mazurski Jarmark Wyrobów Artystycznych SztukaTERRIA, który odbędzie się 4 grudnia w CSE „Światowid” w Elblągu. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo. Do udziału w jarmarku zgłosiło się wyjątkowo dużo wystawców. Zapowiada się fantastyczna, świąteczna impreza! SztukaTERRiA. Warmińsko-Mazurski Jarmark Wyrobów Artystycznych, jest imprezą wystawienniczo–handlową organizowaną w celu zaprezentowania przedmiotów sztuki rękodzielniczej oraz produktów żywności naturalnej.

Podczas sztukaTERRII swoje produkty będzie prezentowało kilkudziesięciu wystawców z całego regionu. Wśród nich twórcy, artyści ludowi, organizacje, osoby indywidualne zajmujące się rękodziełem, rzemiosłem, wyrobem produktów żywności naturalnej. Z pewnością odwiedzający będą mieli z czego wybierać. Na jarmarku pojawi się blisko dziesięciu wystawców z żywnością - w tym miody, wyroby z wosku, syropy, ciasta, lizaki, chleby, pierniki artystyczne, kwas chlebowy, syropy z sosny, mniszka lekarskiego, naturalne soki.

Co ważne, organizatorzy przygotują specjalne stoisko plastyczne dla dzieci. Tak, aby rodzicie mogli spokojnie zwiedzać i robić zakupy podczas jarmarku, a w tym czasie dzieci będą twórczo spędzać czas i się dobrze bawić!

Na odwiedzających czekają również konkursy! Każdy zwiedzający będzie mógł wygrać produkty przekazane przez wystawców.

4 GRUDNIA

MOTO MIKOŁAJE 2022



Raz w roku ściągamy kombinezony i zakładamy szaty mikołajów, skrzatów czy też elfów i wyjeżdżamy na motocyklach w teren, aby obdarować świątecznym upominkiem tych najgrzeczniejszych i najbardziej potrzebujących. Między nami są tez na świecie ciche anioły, które od kilku lat próbują zanieść odrobinę radości za mury domów dziecka. W tym roku tym aniołem możesz być także Ty!

Grupa motocyklistów z Elbląga i okolic kolejny raz przygotowuje się do odwiedzin dzieciaków. Naszym celem na ten rok jest zapewnienie dzieciom z pięciu placówek domów dziecka artykułów szkolnych oraz paczek słodyczy. Zabezpieczenie DPS-u dla dzieci niepełnosprawnych na ulicy Kasprzaka w środki higieniczne i żywnościowe oraz podarowanie słodkiego upominku dla dzieci z oddziałów szpitalnych.

Każdy z nas może mieć w tym swój udział. Każdy grosz jest na wagę złota. My marzymy, aby znów zobaczyć ten uśmiech na dziecięcych buziach, a Ty?

Zapraszamy do udziału w akcji wszystkie zainteresowane osoby, motocyklistów, grupy miłośników aut.

Spotykamy się na głównym dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu o godzinie 10. Wyjazd na Paradę godzina 12.

Aby wesprzeć akcję można korzystać ze zbiórki:

https://zrzutka.pl/5sn539#wplacajacy

5 GRUDNIA

KONCERT DONACYJNY ETK 05|12|2022



Tradycyjnie już Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na Koncert Donacyjny, który jest okazją do podziękowania darczyńcom, partnerom i wolontariuszom. Zostaną również wręczone stypendia w ramach projektu „Promocje”. Wspieranie uzdolnionych, młodych artystów to jedno z zadań statutowych ETK, realizowane od początku działalności Towarzystwa.

Kto w tym roku otrzyma stypendium? Przekonamy się już 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) w gościnnych progach Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu. Początek koncertu o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Tegoroczny Koncert Donacyjny to „Muzyczne Wędrowanie”. Specjalnie dla Państwa wystąpią uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, iż ZPSM w Elblągu obchodzi w tym roku ważne jubileusze:75-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej. Ale tak wspaniałe miejsca i historie tworzą ludzie dlatego z dumą i nieukrywaną radością wspominamy postać Józefa Karpińskiego wieloletniego dyrektora ZPSM i współzałożyciela ETK.

Partner koncertu: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu, Elposter grafika reklama fotografia

6 GRUDNIA

KAWIARENKA HISTORYCZNA CLIO



Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Elblągu zapraszają miłośników tajemnic przeszłości na spotkanie w Kawiarence Clio, które odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum we wtorek (6 grudnia) o godz. 17. Gościem specjalnym będzie Jacek M. Kowalski, autor szeregu publikacji i książek na temat tajemnic II wojny światowej i lat późniejszych, poszukiwań i losów zaginionych obiektów, kolekcji i dzieł sztuki.

Jacek M. Kowalski – archeolog z wykształcenia, do niedawna pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, od kilkunastu lat prowadzący badania archiwalno-historyczne nad fascynującymi wielu miłośników historii tajemnicami II wojny światowej. Wraz z Robertem Kudelskim i Zbigniewem Rekuciem jest współautorem opracowań: „Tajemnica Riese. Na tropach największej kwatery Hitlera”, Łódź 2002 (seria: Polska dla Odkrywców), „Złoto generałów. Służby specjalne PRL na tropie skarbów III Rzeszy”, Kraków 2009, „Wojenne sekrety Lubiąża”, Kraków 2010 (seria: Militarne sekrety), „Lista Grundmanna”, Warszawa 2015. Pracował także przy realizacji licznych filmów dokumentalnych dla kanałów Historia – Discovery, TVN Historia, TVP, BBC 4, Smithsonian Channel.

Czy wiarygodne są opowieści o tajnych podziemnych obiektach? Ile prawdy kryje się w legendach o ukrytych kolekcjach i kosztownościach? Skąd się wzięło zainteresowanie służb specjalnych - wywiadu, kontrwywiadu, SB tymi tematami? Co można odkryć w archiwach? I wreszcie: gdzie się kończy historia, a zaczyna "medialna sieczka"? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek.

6 GRUDNIA

KATARZYNA PIASECKA "MOJE TABU"



Katarzyna Piasecka w programie stand-up comedy "MOJE TABU". Nowe historie, nowe spostrzeżenia i kawał śmiesznego programu. Wszystko w niezmiennie charyzmatycznej, bezpośredniej i bezkompromisowej formie.Tabu? Tak, ponoć o niektórych sprawach nie powinno się mówić, ale dla Kaśki nie ma świętości. Od lat wyznaje zasadę, że na scenie można wszystko. Nawet jeśli, albo tym bardziej - kiedy jesteś kobietą. Podczas wieczoru wystąpi również support.

* Wydarzenie dla widzów dorosłych.

* Zakaz nagrywania zarówno audio, jak i video.

7 GRUDNIA

TARGI SENIORA W ŚWIATOWIDZIE



Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, zaprasza wszystkich seniorów do odwiedzenia naszej instytucji już w pierwszą grudniową środę, odbędzie się wtedy wyjątkowe przedsięwzięcie. Targi Seniora pn. Teraz My! już 7 grudnia (w godz. 10:00 – 14:00) w CSE „Światowid” w Elblągu.

Targi seniora – Teraz My! są wydarzeniem wystawienniczym o charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowanym do seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego i ich rodzin. Celem targów jest prezentacja i promocja instytucji, firm i działań kierowanych do seniorów w woj. warmińsko - mazurskim.

- Oferta dla seniorów w naszym mieście i regionie jest bardzo bogata, warto zaprezentować i przybliżyć te działania elbląskim seniorom tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie – mówi Antoni Czyżyk Dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. – Zależy nam na tym, aby stworzyć jedno miejsce, gdzie seniorzy mogą bez problemu w sposób komfortowy i bardzo przyjazny znaleźć wszystkie inicjatywy, które ich dotyczą – dodaje Antoni Czyżyk.

W targach uczestniczyć będą przedsiębiorcy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, których oferta obejmuje szeroko rozumianą propozycję towarów i usług dla osób starszych oraz ich rodzin.

7 GRUDNIA

WERNISAŻ XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CERAMICZNEGO „CERAMIONY”



W środę 7 grudnia o godzinie 18:00 odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej oraz ceremonia wręczenia nagród w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Ceramicznym „Ceramiony”.

Zapraszamy wszystkich miłośników ceramiki na ceremonię wręczenia nagród oraz wystawę pokonkursową w XXIII ogólnopolskim konkursie „Ceramiony”, organizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

„Ceramiony” na przestrzeni lat stały się ważnym wydarzeniem artystycznym, cieszącym się niesłabnącym zainteresowaniem pasjonatów i twórców ceramiki.

Wydarzenie to od lat jest prezentacją dorobku dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie ceramiki, w tym także osób niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 20 placówek: szkoły, ośrodki kultury, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne z całej Polski.

Wernisaż: 07.12.2022

Godzina: 18:00

Miejsce: Galeria Sztuki Regionalnej, II piętro, CSE „Światowid” w Elblągu

9 GRUDNIA

KONCERT GLASSPOP + GOŚĆ SPECJALNY



Koncert Glasspop + gość specjalny

To będzie wieczór pełen alternatywnych dźwięków. Połączenie muzyki rockowej i elektroniki, przestrzeń, rock'n'rollowa energia!

Plan koncertu:

- 19.30 drzwi

- 20.00-20.45 - gość

- 21.15-22.45 - Glasspop

//GLASSPOP//

Synth Alternative Rock

Alternatywny rock i syntezatory. Uwielbiamy to połączenie i to nas kręci. Energetycznie, świeżo, naturalnie i bez ściemy. To odpowiedź na nasze muzyczne poszukiwania i próba zdefiniowania samych siebie. Chcemy tworzyć i być na muzycznej scenie na swoich własnych zasadach.

W 2018 wydaliśmy album "Stranger in the mirror", którego efektem były m.in. występy na Małej Scenie Pol’and’Rock Festival, supporty dla Mew, Happysad czy Coma. Nasze single można było usłyszeć w radio stacjach w całej Polsce, a także za granicą.

Okres pandemii przepracowaliśmy w studio i jest już gotowa nasza druga płyta. W styczniu 2022 wysłaliśmy w świat nasz pierwszy singiel „Too many reasons”. Premiera płyty "The eternal kingdom of self delusion" miała miejsce 30 maja 2022 roku. Naszą muzykę znajdziecie na wszystkich platformach streamingowych.

10 GRUDNIA

KREATYWNA SOBOTA W LOKOMOTYWIE



Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na grudniowe zajęcia:

10.12, godz. 11:00

“Świąteczna Lokomotywa” – motywem przewodnim zajęć będą zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Powstaną choinki oraz Mikołaje z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych, a przygotowane zabawy i zadania na tablicy interaktywnej przybliżą dzieciom bożonarodzeniowe tradycje.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

10 - 11 GRUDNIA

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA ELBLĄŻAN



Świąteczne Spotkania Elblążan rozpoczną się w sobotę 10 grudnia o godzinie 11.00. Wtedy też zacznie się wspólne gotowanie świątecznego bigosu przez Elbląskich Szefów Kuchni, którego każdy chętny będzie mógł skosztować. W tym samym czasie rozpocznie się też charytatywny kiermasz „Budzimy Mikołaja”, aby wesprzeć w leczeniu małego elblążanina. Będzie można również wspomóc czworonogi z elbląskiego schroniska — zarówno poprzez datki pieniężne, jak i rzeczowe. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w specjalnych świątecznych warsztatach i animacjach. Świąteczne Spotkania Elblążan rozpoczną się w sobotę 10 grudnia o godzinie 11.00. Wtedy też zacznie się wspólne gotowanie świątecznego bigosu przez Elbląskich Szefów Kuchni, którego każdy chętny będzie mógł skosztować. W tym samym czasie rozpocznie się też charytatywny kiermasz „Budzimy Mikołaja”, aby wesprzeć w leczeniu małego elblążanina. Będzie można również wspomóc czworonogi z elbląskiego schroniska — zarówno poprzez datki pieniężne, jak i rzeczowe. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w specjalnych świątecznych warsztatach i animacjach.

Niedziela 11 grudnia to kolejna okazja, aby wesprzeć Mikołaja. Nadal trwać będzie też zbiórka na rzecz elbląskiego schroniska. A najmłodsi znów będą mogli skorzystać ze specjalnych warsztatów i animacji. W godzinach 13.00 -17.00 odbędą się występy artystyczne dzieci i młodzieży. Świąteczne Spotkania Elblążan zakończą się wspólną miejską wigilią, której rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 15.00.

Przez dwa dni będzie można zrobić sobie zdjęcie ze Świętym Mikołajem i śnieżynkami. Grzeczne dzieci będą mogły przekazać mu swoje listy. Na Starówce spotkać będzie można postacie z bajek i anioły, co na pewno ucieszy najmłodszych.



10 GRUDNIA

KABARETOWA JESIEŃ W ŚWIATOWIDZIE: KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH "POLSKA MISJA KOMICZNA"



Kabaret Skeczów Męczących „Polska misja komiczna” - 10.12.2022 r. godz. 16.00, sala widowiskowo-sportowa CSE „Światowid” w Elblągu

Lecimy w kosmos! Zabieracie się z nami? Polska misja komiczna została powołana do eksploracji najodleglejszych zakątków duszy zwykłego Polaka. Bo to jacy jesteśmy to istny kosmos. Jako że wszystko najlepiej obserwuje się z dystansu, KSM pomoże wam unieść się ciut nad Ziemię. Będziecie się śmiać, dziwić, czasem oburzać. Zobaczycie siebie, swoich sąsiadów, nasze społeczeństwo we wszystkich jego barwach.

W lekkim stanie nieważkości poczujecie jak dobrze można się bawić i jak rozrywka może wynieść Was na inną orbitę. To misja komiczna na skalę naszych możliwości. Misja, która otwiera oczy niedowiarkom. Nasza, przez nas wykonana… i to nie jest nasze ostatnie słowo.



10 GRUDNIA

COHEN / OKUDŻAWA / KONDRAK - KONCERT JANA KONDRAKA / Elbląg / 10.12.2022



Klub Mjazzga zaprasza na koncert poświęcony twórczości Leonarda Cohena, Bułata Okudżawy oraz autorskim piosenkom Jana Kondraka.

Jan Kondrak to głos - wielki głos. Co do skali i siły pewnie największy spośród polskich głosów bardowskich. Jest cenionym autorem i kompozytorem. Pisze dla siebie i innych, na przykład dla Marka Dyjaka. Kojarzony z wyjątkową piwnicą artystyczną jaką jest Lubelska Federacja Bardów. Ma na koncie jedenaście płyt z LFB i osiem solowych dokonań. Z klasą sięga po klasykę piosenki autorstwa Leonarda Cohena, Boba Dylana, Edwarda Stachury, Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Stinga czy Jacka Kaczmarskiego.

W czasie tego koncertu zaprezentuje solo przy akompaniamencie gitary utwory z repertuaru Leonarda Cohena, Bułata Okudżawy oraz swoje własne autorskie.

Jan Kondrak – absolwent polonistyki w UMCS. Autor, kompozytor i wykonawca piosenek. Tłumacz, publicysta i prozaik. Współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów. Zdobywca nagród na

Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu i świnoujskiej

FAMIE.

Zrealizował wiele scenariuszy własnych widowisk estradowych, np. Ogród wiszący-Pieśniarze świata – spektakl nagrodzony na targach estradowych OSET w Rzeszowie. Teatr Młodzieżowy w Ełku wystawił musical jego autorstwa pt. Moje Włosy. Na deskach Teatru Centralnego w Lublinie miała miejsce premiera jego widowiska pt. Pieśń z pieśni, do którego muzykę skomponował Zbigniew Łapiński.

Jego utwory wykonywali: Beata Kozidrak, Urszula, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski.

11 GRUDNIA

CHRISTMAS TIME! - CONCERT



Urokliwy koncert świąteczny z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, okraszony fantastycznymi brzmieniami wznieconymi przez orkiestrę. Najsłynniejsze bożonarodzeniowe utwory w wykonaniu tak zacnych artystów stworzą zjawiskową, niepowtarzalną atmosferę, która sprawi, że w Państwa sercach zagości radość oraz dziecięca beztroska. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to doskonały sposób, aby poczuć magię świąt.

14 GRUDNIA

GRZEGORZ DOLNIAK STAND-UP



Grzegorz Dolniak wraca w najnowszym programie pt."Lifehack"! Jeden z najbardziej ekspresyjnych komików w Polsce ponownie zabiera nas w podróż po swoich odjechanych życiowych obserwacjach. Przyjdź i sprawdź jak Lifehack wciąga bez reszty!

*Podczas występu obowiązuje zakaz nagrywania audio oraz video.

*Osoby przeszkadzające mogą zostać wyproszone bez możliwości zwrotu biletów

*Występ przeznaczony jest dla osób dorosłych.

*Nie ma konieczności drukowania biletów, mogą one zostać przedstawione w formie elektronicznej.

15 GRUDNIA

GRUDNIOWE ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W LOKOMOTYWIE



Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dzieci wraz z rodzicami/opiekunami na grudniowe zajęcia:

15.12 (czwartek), godz. 10:30 – zajęcia będą inspirowane książką „Misio Zbysio szuka świętego Mikołaja” Jannie Ho. Podczas przedświątecznych zajęć dzieci dowiedzą się, jak misio Zbysio przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia i czy uda mu się odnaleźć Świętego Mikołaja. W programie również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

16 GRUDNIA

OKI - ELBLĄG | HALA MOSiR



OKI po wyprzedanym PRODUKT47 TOUR oraz szalonym koncertowym lecie, powraca z jesienną trasą, która obejmie miasta w niemalże wszystkich częściach kraju.

"TRASA NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY, A NAPEWNO NIE W TĘ JESIEŃ.

ZANIM JEŻE ZAPADNĄ W SEN ZIMOWY, MAJĄ JESZCZE JEDNĄ MISJĘ - ROZPI**DOLIĆ KOLEJNE MIASTA!"

16.12.2022, Hala MOSiR, Grunwaldzka 135, 82-300 Elbląg

Drzwi: 18:00, Start: 20:00

17 GRUDNIA

SYMFONIA POLSKICH KOLĘD. EOK I GOŚCIE



Jak grudzień, to kolędy, a jak kolędy, to z EOK! Już 17 grudnia kameraliści wypełnią nimi Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, czyniąc to w znakomitym towarzystwie zaproszonych gości. W roli wokalistki wystąpi Marta Burdynowicz - zwyciężczyni XII edycji “The Voice of Poland”, wśród melomanów znana jako “polska Adele”, a wśród elblążan jako ich krajanka. Od takiego głosu nie sposób oderwać uszu, a jeśli dołączy do niej Rafał Szatan, mamy gwarancję szatańsko dobrej rozrywki. Szykuje się niezapomniany wieczór...

17.12.2022, sobota, 19:00, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy: Marta Burdynowicz - wokalistka, Rafał Szatan - wokalista, Szymon Naściszewski - dyrygent, Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. A. Wesołowski - Symfonia kolęd na głosy i orkiestrę smyczkową

18 GRUDNIA

TANECZNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA



W trzecią niedzielę grudnia (18.12.2022) rozegrane zostaną jedne z ostatnich w tym roku turniejów tanecznych w Polsce. Będą to Mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego Związku Sportu Tanecznego wraz z Ogólnopolskim Turniejem Tańca Sportowego, które zaplanowane są w Elblągu.

Mistrzostwa województwa są imprezą, która odbywa się na koniec roku kalendarzowego w każdym regionie Polski i ma na celu wyłonienie najlepszych par we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na style taneczne. Start w Mistrzostwach województwa daje parom możliwość uzyskania kwalifikacji do udziału w Mistrzostwach Polski.

Towarzyszący mu turniej ogólnopolski, to zawody na których zaprezentować się mogą dzieci i młodzież posiadające różne doświadczenie taneczne. Wszyscy chcą podnosić swoje umiejętności i sprawdzić się w rywalizacji sportowej. Wystąpią tam maluchy od 7 lat po pary powyżej 15 roku życia. Wśród zawodników będzie można zobaczyć pary zaczynające swoją drogę taneczną ale także tancerzy z wysokimi klasami tanecznymi, czyli z dużymi umiejętnościami. Wszyscy będą walczyli o medale i punkty w ogólnej kwalifikacji sportowej.

Turniej podzielony będzie na 3 bloki taneczne, po każdym z nim odbędzie się uroczyste wręczanie nagród. Taneczne zmagania oceniać będzie doświadczona komisja sędziowska, wśród której znajdą się sędziowie z Warszawy, Konina, Gdańska, Giżycka, Torunia, Olsztyna i Elbląga.

Termin: 18 grudnia w godz. 10:30 - 19:30

18 GRUDNIA

MARCIN ZBIGNIEW WOJCIECH STAND-UP



Występował w POLSACIE, Comedy Central, oraz TVP2, pracował w RMF FM. Jest 17 lat na scenie. Ma ponad 20 MLN wyświetleń na Youtube. Ma na swoim koncie ponad 1700 występów. Żywioł sceniczny i znana w całej Polsce dusza towarzystwa. Komik, aktor, konferansjer, stand-up'er. Program „SZTOS” to szczery do bólu, ostry i trafiający w punkt stand-up! Zobacz go na żywo!️

