Przemycali ludzi i czerpali z tego ogromne korzyści. Zatrzymali ich funkcjonariusze ze straży granicznej w Gołdapi

W ręce funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi wpadły dwie osoby, które zajmowały się przerzutem nielegalnych migrantów. Za organizowanie przejazdu z kraju pochodzenia do Mińska, następnie przekroczenie granicy z Białorusi do Polski i do Niemiec, przemytnicy brali od cudzoziemca od 10 tys. do 13 tys. dolarów.

W sprawę zamieszanych jest 9 osób, a dwie z nich zostały zatrzymane przez gołdapskich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zorganizowana grupa przestępcza od września do listopada ubiegłego roku działając na terenie woj. podlaskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego organizowała cudzoziemcom nielegalne przekraczanie granic z Białorusi do Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Cudzoziemcy z kraju pochodzenia, poprzez Mińsk mieli zorganizowany przejazd w rejon granicy polsko-białoruskiej, a potem do Niemiec. Zamieszani w nielegalny biznes używali do przerzutu nielegalnych migrantów samochodów dostawczych z wypożyczalni. Wynajmowali również kierowców, którym za kurs z Podlasia do Niemiec płacili 4 tys. zł. Natomiast od cudzoziemców za zorganizowany przerzut z ich kraju do jednego z państw w Europie pobierali opłatę w wysokości od 10 tys. do 13 tys. dolarów.

Zorganizowana grupa przestępcza dokonała przerzutu przez zieloną granicę około 60 obywateli państw trzecich, z czego przeważającą liczbę stanowili obywatele Iraku.

20-latka z powiatu krotoszyńskiego oraz 31-latek z powiatu białogardzkiego odpowiedzą za udział w organizowaniu nielegalnej migracji w tym dodatkowo za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki wolnościowe w postaci poręczenia majątkowego w łącznej kwocie ponad 700 tys. zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Łącznie organy ścigania do sprawy zatrzymały 9 osób, z czego 5 skazanych jest prawomocnymi wyrokami. Natomiast 28 października Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu wobec kolejnych 4 osób, zamieszanych w przemyt ludzi, w tym 20-latki z powiatu krotoszyńskiego oraz 31-letniego mieszkańca powiatu białogardzkiego.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są dalsze zatrzymania.