Olsztyn: Wpadł podczas kradzieży sklepowej. Okazało się, że był poszukiwany

W piątek (18 listopada) policjanci Olsztyna po godzinie 16:00 otrzymali zgłoszenie o kradzieży w jednym z olsztyńskich sklepów. Na miejscu funkcjonariusze zastali 67-latka ujętego przez ochronę sklepu. Mężczyzna od razu przyznał się do kradzieży odzieży. Z ustaleń policjantów wynikało, że w przeszłości był karany za podobne wykroczenia. Ponadto mężczyzna okazał się osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Suwałkach. Mężczyzna ma do obycia łączną karę 40 dni pozbawienia wolności.

Tego samego dnia funkcjonariusze interweniowali w jednym z olsztyńskim mieszkań, gdzie miało dojść do awantury. Policjanci na miejscu zastali czterech mężczyzn. Po wylegitymowaniu uczestników awantury okazało się, że dwóch z nich to osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Na miejsce został wezwany dodatkowy patrol policji. Podczas interwencji zatrzymany został 41-latek poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 59 dni za wcześniejsze stosowanie gróźb karalnych. Przebywający na miejscu 39-latek również okazał się osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. Został zatrzymany celem odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże.

W nocy z soboty na niedzielę (19/20 listopada) policyjni wywiadowcy z Olsztyna zatrzymali do kontroli osobowe bmw. Okazało się, że 34-letni mężczyzna posiada aktywny zakaz kierowania pojazdami. Mimo to chęć odebrania kolegi z jednego z olsztyńskich klubów przeważyła i mężczyzna wsiadł za kierownicę auta. Wspomniany pasażer okazał się być osobą poszukiwaną przez sąd celem odbycia kary 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. 36-latek został zatrzymany. Z kolei 34-latek wkrótce przed sądem odpowie za kierowania pojazdem wbrew sądowemu zakazowi. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.