Warunkiem zmian w Rosji nie jest odsunięcie Putina, ale służb specjalnych

Warunkiem zmiany reżimu w Rosji nie jest odsunięcie od władzy prezydenta Putina; doprowadzić może do tego znacznie trudniejszy proces, czyli obalenie rządów służb specjalnych, zwłaszcza Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - ocenił w sobotę rosyjski dysydent Jurij Felsztinski w rozmowie z niezależnym kanałem na Telegramie Możem Objasnit'.

Autor słynnej powieści "Wysadzić Rosję", poświęconej rosyjskiej FSB, jest zdania, że po niedawnych porażkach Kremla na Ukrainie, szczególnie wyzwoleniu przez ukraińskie wojska Chersonia, znacznie osłabła pozycja Putina w elitach władzy. "On jest już postacią bardzo niewygodną, lekceważoną. Nikt nie chce z nim rozmawiać ani siedzieć przy stole negocjacyjnym. (Putin) nie jest już nikomu potrzebny" - podkreślił Felsztinski.

Według rozmówcy niezależnych mediów Rosja znalazła się w "sytuacji bez wyjścia", a pozytywne przemiany w tym kraju byłyby możliwe tylko w przypadku porażki w wojnie z Ukrainą.

"Ta porażka stanie się jednak oczywista wyłącznie w przypadku, gdy Zachód zmieni swoje nastawienie do wojny. Dotychczas Zachód dąży do tego, by utrzymywać konflikt w granicach Ukrainy i Rosji, nie przekazując przy tym (Kijowowi) broni ofensywnej i uniemożliwiając tym samym Ukraińcom ostrzeliwanie celów w Rosji i na Białorusi. W takich warunkach Ukraina nie może zwyciężyć w tej wojnie" - uważa Felsztinski.

Jak dodał, "już niebawem" może dojść nawet do śmierci czołowych postaci rosyjskiej sceny politycznej - nie tylko Putina, ale też np. ministra obrony Siergieja Szojgu czy przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa. W istocie, żadne z tych wydarzeń nie doprowadzi jednak do zmiany rosyjskiego systemu, jeśli nie będzie wiązało się z odsunięciem od władzy FSB. Dopiero zupełna likwidacja tej służby może przynieść efekt w postaci gruntownej przebudowy ustroju - prognozuje opozycjonista.

Felsztinski, z wykształcenia historyk, jest rosyjskim dysydentem. Wyemigrował ze Związku Sowieckiego w 1978 roku. Wraz z Aleksandrem Litwinienką opublikował książkę "Wysadzić Rosję. Kulisy intryg FSB", w której przedstawił dowody na prowokację FSB, polegającą na przeprowadzeniu zamachów bombowych na budynki mieszkalne w Rosji w 1999 roku. W 2015 roku ukazała się jego następna książka "Trzecia wojna światowa? Bitwa o Ukrainę". (PAP)

