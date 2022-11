Mieszkaniec powiatu ostródzkiego zatrzymany za szybką jazdę. Kilka tygodni wcześniej stracił prawo jazdy

W niedzielę (13 listopada) policjanci z grupy „SPEED” na S51 zatrzymali do kontroli osobowego mercedesa, którego kierowca przekroczył znacznie dopuszczalną prędkość. Pomiar wideorejestratorem wykazał, że mężczyzna pędził z prędkością 180 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. Policjanci przerwali tę niebezpieczną jazdę i zatrzymali auto do kontroli.

Za kierownicą pojazdu siedział 35-letni mieszkaniec powiatu ostródzkiego. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że mężczyzna kilka tygodni temu stracił prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 17.09.2022 r., kierujący popełnił wykroczenie drogowe w warunkach tzw. recydywy. Ponadto okazało się, że mężczyzna przekroczył limit 24 punktów karnych. W związku z powyższym policjanci z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu.

35-latkowi grozi kara grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych. Należy pamiętać, że zgodnie z aktualnymi przepisami po przekroczeniu limitu 24 punktów w ciągu dwóch lat od opłacenia grzywny wobec kierującego zostanie wydana decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs.