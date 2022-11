Policjanci zabezpieczyli 15 kilogramów narkotyków oraz ponad 3,5 mln zł, które podejrzani zakopali w ziemi

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku realizowali działania wymierzone w osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Efektem pracy kryminalnych było zatrzymanie na terenie Malborka trzech mężczyzn w wieku 75, 44 i 34 lat podejrzanych o wprowadzenie do obrotu na terenie powiatu malborskiego oraz powiatów ościennych znacznych ilości substancji odurzających i psychotropowych. Policjanci na terenie posesji zabezpieczyli 15 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 600 tys. zł oraz ponad 3,5 mln zł, które podejrzani zakopali w ziemi. Łącznie w trakcie pracy nad sprawą policjanci zabezpieczyli pieniądze w kwocie ponad 5 mln zł, które mogą pochodzić z przestępczego procederu. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani, grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku od dłuższego czasu pracowali nad sprawą wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych przez mieszkańców Malborka. Jak ustalili policjanci, mężczyźni handlowali narkotykami na terenie powiatu malborskiego oraz powiatów ościennych. Realizacja sprawy miała miejsce pod koniec sierpnia tego roku. Wówczas policjanci na terenie jednej z posesji w Malborku, zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa trzech mężczyzn.

W ręce policjantów trafił 75- latek w momencie, gdy przekazywał swojemu synowi, przez płot foliowe pakunki z narkotykami, które on z kolei próbował przekazać czekającemu na nie 34-latkowi. Transakcje przerwali im interweniujący wobec nich policjanci. Kolejne narkotyki policjanci znaleźli i zabezpieczyli podczas przeszukania terenu posesji, m.in. w zagajniku, w którym podejrzani ukryli torby podróżne, a w nich znaczne ilości marihuany oraz amfetaminy. Substancje zapakowane były w hermetyczne worki. W sumie kryminalni zabezpieczyli narkotyki o łącznej wadze około 15 kg, o czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 600 tys. zł. oraz rzeczy, które służyły zatrzymanym do prowadzenia przestępczej działalności, były to m.in. worki do próżniowego pakowania, waga elektroniczna, zgrzewarka.

Ponadto policjanci dzięki własnym ustaleniom znaleźli i zabezpieczyli na terenie posesji ukryte w ziemi dwie plastikowe beczki, w których schowane były skrzynki narzędziowe, a w nich próżniowo zapakowane pakiety z pieniędzmi w kwocie ponad 3 mln zł, które według ustaleń śledczych pochodzą z przestępczego procederu. W mieszkaniu jednego z podejrzanych policjanci zabezpieczyli kolejne narkotyki m.in. kokainę, a w sejfie kolejne pieniądze, tym razem 400 tysięcy złotych.

To nie wszystkie pieniądze, które policjanci i prokuratorzy zabezpieczyli od zatrzymanych na poczet przyszłych kar. Na kontach podejrzanych zablokowano kolejny milion złotych. Łącznie w trakcie czynności w sprawie zabezpieczono ponad 5 milionów złotych.

Policjanci doprowadzili zatrzymanych do prokuratury. Mężczyznom ogłoszono zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz psychotropowych, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.