Doprowadził do kolizji na ul. Głowackiego w Olsztynie. Okazało się, że był poszukiwany

Nieodpowiedzialni kierowcy dbają o to, by policjanci mieli ręce pełne roboty. Na ul. Głowackiego mężczyzna doprowadził do kolizji, a dodatkowo prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień. Okazało się także, że był poszukiwany przez sąd.

We wtorek (08.11.2022 ) około godziny 8:00 na ul. Głowackiego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego mężczyzny i 23-letniej kobiety. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca peugeota nie ustąpił pierwszeństwa volkswagenowi podczas wyjeżdżania od ul. Piłsudskiego w kierunku ul. Żołnierskiej, tym samym doprowadził do kolizji. Sprawdzenie w systemach informatycznych wykazało, że mężczyzna prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień. Dodatkowo okazało się, że był on osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Działdowie celem odbycia kary 50 dni pozbawienia wolności. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za popełnione w przeszłości przestępstwo przeciwko mieniu. 43-latek został zatrzymany i trafi do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe tygodnie. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień. Jest to wykroczenie, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 1500 złotych, a także zakaz prowadzenia pojazdów.