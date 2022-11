Ostatnie trzy tygodnie na złożenie wniosku o 300 złotych na wyprawkę szkolną

Do końca listopada przyjmowane są wnioski z programu „Dobry Start”. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy uczeń powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności.

— W całym kraju na konta rodziców i opiekunów trafiło ponad 1,3 mld zł dotyczących 4,4 mln dzieci. Ponad 162 tys. wniosków na 166 tys. uczniów złożyli rodzice i opiekunowie z województwa warmińsko-mazurskiego. Na Warmii i Mazurach na wyprawkę szkolną na konta rodziców i opiekunów trafiło prawie 49 mln zł — mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

W ramach programu "Dobry Start" rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyposażenia do nauki w szkole, jak np. zeszyty, plecaki, przybory szkolne czy sprzęt elektroniczny. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wnioski o świadczenie można składać tylko drogą elektroniczną. Rodzice mają do wyboru trzy kanały przesłania wniosku: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Natomiast opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka wniosek o 300 plus mogą składać tylko za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Wniosek musi zawierać prawidłowy numer rachunku bankowego, na które ZUS wypłaci świadczenie „Dobry Start”. Niestety, to jeden z najczęstszych błędów, który powoduje opóźnienia w wypłacie świadczenia.

Decyzje i cała korespondencja są przekazywane rodzicom i opiekunom poprzez PUE w formie elektronicznej. Można je znaleźć na swoim profilu na PUE ZUS bez względu na to, przez jaki kanał wniosek był składany.