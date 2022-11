Od niedzieli zmiany w rozkładzie jazdy PKP Intercity

Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od niedzieli 6 listopada do 10 grudnia. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z przewoźnikami opracowały połączenia w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych dla atrakcyjnych podróży, a wykonawcom zapewnić kontynuację prac. Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają atrakcyjność, dostępność i konkurencyjność kolei w podróżach dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych.

Dzięki już przeprowadzonym korektom rozkładu jazdy PLK wykonały i udostępniły nowe perony m.in. w województwie dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, podlaskim i łódzkim. Wykorzystywane są bezkolizyjne skrzyżowania np. w: Warce, Łochowie, Skierniewicach. W tym roku oddane do użytku będą kolejne m.in.: w Tłuszczu, Mokrej Wsi i Łowiczu. Kontynuowane są prace przy nowych wiaduktach w: Andrespolu, Gałkowie, Kobylnicy, Legionowie, Pruszkowie, Sulejówku. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym zwiększają lokalne centra sterowania uruchomione w: Lubartowie, Czechowicach Dziedzicach, Krakowie, Porcie Gdańskim, Łowiczu.

Od korekty listopadowej zwiększy się liczba przystanków na Podkarpaciu. Podróże będą możliwe z Dębicy przez Mielec do Padwi. Pociągi pojadą nową trasą przez Łódź – wiaduktem nad ul. Aleją ks. bp Władysława Bandurskiego. Pociągi dalekobieżne sprawniej pojadą przez CMK w relacjach Warszawa – Kraków i Warszawa – Wrocław. Korekta pozwoli utrzymać ruch pociągów i kontynuować prace m.in. przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia, Olsztyn Główny, na trasie Rail Balitca Warszawa – Białystok, Poznań – Szczecin, Centralnej Magistrali Kolejowej.

Większe możliwości kolei w łódzkim węźle kolejowym i wzrost komfortu podróżowania koleją zapewnia odnowiona stacja Łódź Kaliska. Od niedzieli do dwóch nowych peronów dołączą trzy kolejne. Przebudowa wiaduktu nad Al. ks. bp Władysława Bandurskiego w Łodzi zwiększa możliwości ruchu pociągów na łódzkim węźle kolejowym. Dzięki nowym torom znika „wąskie gardło” tj. jednotorowe połączenie z Łodzi Kaliskiej do stacji Łódź Chojny, w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Dłuższa relacja z Dębicy przez Mielec do Padwi to powrót po 13 latach polaczenia na odcinku Mielec – Padew. Lepszy dostęp do kolei zapewni zmodernizowana stacja Chorzelów oraz przystanki: Jaślany oraz Tuszów Narodowy, które są dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Szeroki zakres robót wymaga zmian, na niektórych trasach wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Od 6 listopada, w związku z kolejnym etapem modernizacji międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica w Ełku zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa za dwa pociągi dalekobieżne na odcinku Olsztyn - Grajewo oraz jeden pociąg na odcinku Ełk - Grajewo. Komunikacja autobusowa za pociągi regionalne będzie obowiązywać na odcinku Ełk – Prostki, a od 27 listopada także na odcinku Ełk – Drygały.

W Warszawie kontynuowane są prace przy przebudowie stacji Warszawa Zachodnia. W rozkładzie jazdy uwzględnione są roboty przy budowie trzech wiaduktów kolejowych na wjeździe na stację oraz rozbiórkę peronu nr 5. Część pociągów kursujących przez Warszawę Zachodnią jedzie przez stację Warszawa Gdańska. Pomimo znaczącego obszaru przebudowy stacji i ograniczenia czynnych torów utrzymane jest kursowanie pociągów.

Informacja dla podróżnych

Szczegółowe informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na stacjach i przystankach, w Internecie na portalpasazera.pl, rozklad-pkp.pl, www.intercity.pl oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera i Rozkład-PKP. Również przewoźnicy publikują rozkład jazdy na stronach internetowych. Odjazdy i przyjazdy pociągów są wyświetlane także na wyświetlaczach na stacjach.

Źródło: PKP Intercity