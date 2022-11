Krople potu na czole 32-latka z Olsztyna, a w samochodzie ponad 90 gramów narkotyków

Policjanci z Olsztyna w rejonie osiedla Zatorze zwrócili uwagę na kierującego osobowym volkswagenem. Okazało się, że słusznie. Przy 32-letnim mężczyźnie oraz w jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli kilkadziesiąt gramów narkotyków, oraz narzędzia służące do porcjowania nielegalnych substancji. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.

W nocy z poniedziałku na wtorek (01/02 listopada) policjanci z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu zainteresowali się kierującym osobowym volkswagenem, który poruszał się po olsztyńskim Zatorzu. Podczas kontroli drogowej, kierujący zaczął się nerwowo zachowywać, unikał kontaktu wzrokowego, a na jego czole pojawiły się krople potu. Policjanci, podejrzewając, że mężczyzna może mieć coś na sumieniu. Po chwili 32-latek przyznał się funkcjonariuszom do posiadania zabronionych substancji. W toku przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 90 gramów środków odurzających, z czego blisko 30 gramów stanowiła marihuana a 5 gramów to mefedron. Pozostała część zabezpieczonej substancji trafi do dalszych badań laboratoryjnych mających na celu zbadania jej składu chemicznego.

W trakcie policyjnej kontroli mężczyzna przyznał funkcjonariuszom, że około godzinę wcześniej zażył narkotyki w postaci amfetaminy. Z uwagi na podejrzenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu środka odurzającego policjanci zatrzymali 32-latkowi prawo jazdy, a lekarz od kierowcy pobrał krew do analizy pod kątem zawartości w niej środków psychotropowych. Od jej wyników zależeć będą dalsze losy mężczyzny.

Zgodnie z kodeksem karnym 32-latkowi za posiadanie zakazanych substancji mogą grozić 3 lata więzienia. Mężczyzna musi również liczyć się z konsekwencjami kierowania autem w stanie po użyciu narkotyków, za co kodeks karny przewiduje wysoką grzywnę, zakaz kierowania pojazdami, a nawet karę do dwóch lat pozbawienia wolności.