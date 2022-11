Uderzenie w sprawców przestępstw internetowych o podłożu seksualnym. Zatrzymani również w warmińsko-mazurskim

44 podejrzanych, 82 przeszukania na terenie niemal całego kraju, zabezpieczonych około 350 nośników cyfrowych, na których ujawniono ok. 15,5 tys. plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, to efekt kilkudniowych działań policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy m.in. z prokuraturą i Europolem.

Pod koniec sierpnia bieżącego roku spośród wszystkich komórek terenowych w CBZC powołano grupę policjantów, którzy posiadają doświadczenie w ściganiu sprawców zajmujących się dystrybucją materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Zadaniem ich było zidentyfikowanie sprawców tego rodzaju przestępstw oraz zebranie i przygotowanie materiałów na przeprowadzenie czynności procesowych.

Policjanci współpracowali z Departamentem do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz prokuraturami okręgowymi, Europolem, Facebookiem i Google oraz korzystali z doświadczenia i wiedzy amerykańskiej organizacji non profit National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

W ostatnim tygodniu października bieżącego roku na terenie 14 województw, w różnych porach dnia, 300 policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dokonało 82 przeszukań oraz zatrzymań 44 osób w wieku od 18 do 66 lat. Podczas przeszukań zabezpieczono 350 różnych nośników danych o dużych pojemnościach. Już wstępna analiza pozwoliła na ujawnienie około 15,5 tysiąca nielegalnych plików zarówno zdjęć jak i filmów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Na części zabezpieczonych materiałów ofiarami były nawet kilkuletnie dzieci i w wieku niemowlęcym. W związku z tym, że część plików była zaszyfrowana, po odszyfrowaniu będą one poddawane dalszym oględzinom, a ilości nielegalnych plików niewątpliwie znacznie wzrosną.

Do zatrzymań doszło też na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Zatrzymani i zarzuty usłyszeli 59-letni mieszkaniec powiatu ostródzkiego oraz 28-latek z powiatu kętrzynskiego, u których policjanci odnaleźli i zabezpieczyli obszerne zbiory zdjęć i filmów o charakterze seksualnym z udziałem małoletnich.

Jak ustalili śledczy, rozpowszechnianie materiałów odbywało się bardzo różnymi kanałami, również na zamkniętych grupach o charakterze międzynarodowym oraz przy użyciu szyfrowanych komunikatorów.

Na podstawie przeprowadzonych działań oraz ustaleń wynikających z oględzin zabezpieczonego materiału 44 osobom przestawiono zarzuty rozpowszechniania lub posiadania treści ukazujących seksualne wykorzystywanie dzieci. W 9 przypadkach sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie zatrzymanych.

Kilka zrealizowanych spraw dzięki determinacji policjantów i prokuratorów okazało się wielowątkowych i rozwojowych, w związku z tym wciąż są prowadzone dalsze czynności.

Wśród tymczasowo aresztowanych są m.in.: 38-letni mężczyzna, który kilkanaście lat temu doprowadził do innej czynności seksualnej dwie dziewczynki w wieku 4 i 5 lat, oraz 53-latek, który w 2020 roku skończył odbywanie kary 5,5 roku pozbawienia wolności za doprowadzenie małoletnich do innych czynności seksualnych.

W wyniku zatrzymań i aresztowań udało się zapobiec dwóm poważnym przestępstwom o podłożu seksualnym. Podczas przeszukania u jednego z podejrzanych zabezpieczono korespondencję z której wynika, że chciał uzyskać zaufanie 10-letniego chłopca w celu jego późniejszego wykorzystania seksualnego. Mężczyzna ten w 2020 roku skończył odbywanie kary pozbawienia wolności m.in. za podobne przestępstwo, gdzie ofiarą był jeszcze młodszy chłopiec.

W jednej ze spraw z bardzo dużym prawdopodobieństwem w związku z zatrzymaniem udało się zapobiec ciężkiemu przestępstwu kryminalnemu o podłożu seksualnym. Niestety z uwagi na trwające cały czas czynności nie można jeszcze udzielić więcej szczegółów.