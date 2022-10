Koncert zespołu Kult. Po 20 latach znów zagrali w Elblągu [ZDJĘCIA]

W 1999 roku Kult po raz pierwszy ruszył w październiku w Pomarańczową Trasę, która stała się „nową świecką tradycją” zespołu. Od tego czasu grupa co roku wyrusza w tournée właśnie w październiku. Podczas koncertów plakaty i wszelkie sprzedawane gadżety są koloru pomarańczowego. Pomarańczowej Trasie towarzyszy też niezwykła oprawa świetlna i wizualna. Nie inaczej było na koncercie w Elblągu. Kazik Staszewski nie mówił dużo tego wieczoru, za to mówiły efektowne wizualizacje wyświetlające się za jego plecami. Były swoistym komentarzem do aktualnych i minionych wydarzeń społecznych i politycznych.

Na telebimie nie mogło zatem zabraknąć tradycyjnych ukraińskich barw narodowych czy wizerunku Putina, którego Kazik nie omieszkał pozdrowić wulgarnymi słowami.

Koncert trwał prawie trzy godziny, a zespół bisował wyjątkowo długo, czy jak mówili fani — pokazał, jaki ma do nich ogromny szacunek.

Podczas koncertu nie zabrakło znanych hitów, jak i utworów z ostatnich płyt. Publiczność zgromadzona tego wieczoru w hali MOSiR reprezentująca wiele pokoleń udowodniła, że przez 40 lat istnienia zespół wciąż zdobywa nowych fanów i nie pozbywa się starych. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że Kult łączy pokolenia, bo na koncert przyszły całe rodziny, które postanowiły wspólnie spędzić czas przy dźwiękach tego zespołu.