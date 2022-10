90 Terytorialsów z Warmii i Mazur ukończyło szkolenie w Olsztynie

Nie boją się wyzwań i gotowi są służyć ojczyźnie. Mowa o ochotnikach, którzy kilka tygodni temu podjęli decyzje o wstąpieniu do wojska i wybrali Terytorialną Służbę Wojskową. W miniony weekend blisko 90 mieszkańców regionu Warmii i Mazur ukończyło szkolenie wyrównawcze realizowane w 4 Warmińsko- Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Szkolenie to skierowane jest do rezerwistów.