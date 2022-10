Kanałem Żeglugowym przez Mierzeję przeprawiło się ponad 300 jednostek

W ciągu miesiąca funkcjonowania Kanałem Żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną przeprawiło się ponad 300 jednostek. Statki podpływały też do portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i portu od Zalewu Wiślanego bez zamiaru przeprawy - poinformował we wtorek PAP Urząd Morski w Gdyni.

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną został otwarty 17 września. Od 18 września jest dostępny dla jednostek.

Jak podała PAP Agnieszka Robakowska z Urzędu Morskiego w Gdyni, od 18 września do 16 października przez Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej prześluzowanych zostało 309 jednostek.

Z kierunku Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany było to 158 jednostek dużej przeprawy i trzy małej przeprawy, a z kierunku Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską 138 jednostek dużej przeprawy i 10 jednostek małej.

Urząd Morski podał, że statki podpływały też do portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i portu od Zalewu Wiślanego bez zamiaru przeprawy.

Wyjaśnił, że duża przeprawa oznacza, iż po to, by taka jednostka mogła się przeprawić, konieczne jest otwarcie mostów, które są na wysokości 4,60 m. W przypadku małej przeprawy taka jednostka jest w stanie przepłynąć pod mostami i wystarczy otworzyć bramę śluzy.

Aby nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską była funkcjonalna i możliwe było dotarcie do portu w Elblągu większych niż żaglówki jednostek, potrzebne jest pogłębienie torów wodnych na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg, a także pogłębienie infrastruktury dostępowej.

II etap inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje ziemnych wałów przeciwpowodziowych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki, oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w Nowakowie, wraz ze zmianami układu drogowego. III etap obejmuje natomiast pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w połowie września mówił, że prace dotyczące II etapu są zaawansowane w 67 proc., a III, obejmujące roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym, - w 29 proc. Jak podkreślał, "wszystkie prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem i ostateczny termin zakończenia całości inwestycji nastąpi jesienią przyszłego roku".

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry, w tym samo przejście przez Zalew Wiślany liczy nieco ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg – także ponad 10 km; pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe.

Kanał oraz cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości. Całość inwestycji będzie gotowa w 2023 roku. (PAP)