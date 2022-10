Badania Skanska: ponad 50 proc. polskich pracowników biurowych z dużych miast pracuje w modelu hybrydowym

Firma analityczno-badawcza Zymetria, na zlecenie spółki biurowej Skanska przeprowadziła badanie na temat trendów w pracy hybrydowej, oczekiwań pracowników w tym zakresie oraz związanych z tym wyzwań stojących przed pracodawcami

Z badania wynika, że "ponad 50 proc. polskich pracowników biurowych z dużych miast pracuje obecnie w modelu hybrydowym. To o 20 punktów procentowych więcej w porównaniu do wyników z maja ubiegłego roku, kiedy 32 proc. respondentów pracowało w takim modelu. Jest to również najbardziej preferowany styl.

"W ten sposób chciałoby pracować aż 70 proc. ankietowanych" - wynika z badania.

Zwrócono uwagę, że „rok do roku dwukrotnie zmniejszyła się liczba osób pracujących wyłącznie zdalnie – z 16 proc. do 8 proc.". "Coraz wyraźniejszy staje się też nowy trend w zakresie organizacji pracy hybrydowej, a mianowicie format 50/50, czyli tydzień pracy w biurze, tydzień pracy w domu" - pokazał sondaż. Według badania "9 na 10 polskich pracowników biurowych uważa, że tradycyjne biuro jest niezastąpione".

Zgodnie z wynikami badania, to "grupa pracowników hybrydowych jest najbardziej zadowolona ze swojego obecnego modelu pracy – wskazało tak 95 proc. ankietowanych".

Według respondentów, "praca z biura jest postrzegana, jako bardziej produktywna i pozwalająca na budowę więzi z innymi pracownikami, a także z samą firmą". "Nawet pracownicy hybrydowi, przyzwyczajeni do częściowej pracy z innej lokalizacji niż biuro, postrzegają pracę zdalną jako trudniejszą do zorganizowania – aż 80 proc. z nich uważa, że +home office+ nie zwiększa ich efektywności i nie pomaga w szybszej realizacji bieżących zadań" - wskazano w komunikacie. Jak zaznaczono, "zmiana otoczenia i przebywanie wśród zespołu, pozytywnie stymuluje pracowników".

"Pracownicy podkreślają też, że częściowa praca z domu jest ogromnym ułatwieniem w godzeniu pełnionych ról – zawodowych i prywatnych" - powiedziała Marlena Chojecka-Bek, dyrektor ds. szkoleń i rozwoju PZU. Wskazała, że przy tym modelu pracy hybrydowej "niezbędne jest wdrażanie nowych narzędzi i sposobów działania, również dzięki wykorzystywaniu szans, jakie daje transformacja cyfrowa".

Analiza badania pokazała, że respondenci będący rodzicami wykazali szczególne zainteresowanie – na tle osób bezdzietnych – modelem pracy tydzień w biurze/tydzień w domu. Natomiast "osoby bezdzietne częściej pracują wyłącznie z domu – stanowią oni aż 20 proc. w grupie pracowników w ogóle nieuczęszczających do biura" - pokazał sondaż.

Ponadto, młodsi pracownicy biurowi chcą spędzać w biurze mniej czasu w porównaniu ze swoimi starszymi kolegami, co może stanowić wyzwanie w kontekście planowania pracy hybrydowej w danej organizacji.

Z badania wynika, że "nikt już nie kwestionuje zasadności pracy w biurze, co było podawane w wątpliwość na początku pandemii". "Biuro jest fundamentem zdrowego funkcjonowania firmy, zarówno w oczach pracowników, jak i pracodawców" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że "nie istnieje jeden, uniwersalny model hybrydowy, która sprawdzi się w każdej organizacji".

Według badania dla 87 proc. respondentów, jakość biura ma dla znaczenie przy wyborze nowego pracodawcy.

"Prawie, co czwarty badany deklaruje, że lokalizacja biura może mieć wpływ na ich decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy. Oznacza to, że na bardzo konkurencyjnym rynku pracy biura, które stanowią element oferty dla pracowników (employee value proposition), będą musiały zaoferować więcej, niż dotychczas – powinny być lepsze, wygodniejsze i ciekawsze, niż to, co mamy w domu, aby skutecznie konkurować z pracą zdalną" - wynika z analizy badania.

W ocenie Marlena Chojecka-Bek, dyrektor ds. szkoleń i rozwoju PZU, "wdrażając nowy model pracy i przygotowując organizację do przeprowadzki do nowej siedziby, kluczowe było określenie potrzeb pracowników i ich gotowości do planowanych zmian".

Badanie pokazało, że potrzeby osób spędzających w biurze kilka dni w tygodniu są inne niż tych, które pracują tam sporadycznie (np. tylko jeden dzień w tygodniu)..

Wśród najbardziej docenianych przez pracowników inicjatyw zachęcających do korzystania z biura są darmowe przekąski (35 proc.). Wysoko ocenianie są też masaże (31 proc.), nowoczesna przestrzeń (30 proc.), wydzielona przestrzeń do relaksu (29 proc.), a także organizacja nieformalnych spotkań integracyjnych (28 proc.). (PAP)

Magdalena Gronek