Polska 2050: studentów nie stać na studiowanie; tak źle nie było od '89 roku

Studentów nie stać na studiowanie, ostatniego roku mieszkania do wynajęcia podrożały ok. 40 proc.; tak źle nie było od 1989 roku - podkreślają przedstawiciele Polski 2050. Młodzi ludzie powinni mieć równe szanse, by rozpocząć wymarzone studia i przygotowywać się do pracy zawodowej - mówili we wtorek.