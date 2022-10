Kolejna rosyjska zbrodnia: Rosjanie zabili na drodze 20 cywilów

Jak podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy do zbrodni doszło pod koniec września.

- Pod koniec września Rosjanie całkowicie zniszczyli kolumnę złożoną siedmiu pojazdów. Zginęło co najmniej 20 osób, w tym 10 dzieci. Ataku na cywilów przeprowadziła grupa zwiadowcza rosyjskiej - mówi Wasyl Maluk, szef SBU. - Wróg po raz kolejny udowodnił, że jego celem jest zniszczenie wszystkich Ukraińców, niezależnie od wieku i płci. Okupanci przegrywają na polu bitwy i odpowiadają na to mordując cywilów. Nie unikną jednak kary. Znajdziemy ich wszystkich - dodał.