Co, gdzie, kiedy w Braniewie i powiecie

CO: Zielona Biblioteka: Spotkanie z Romanem Michalskim

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: 30 września o 17

Już 30 września, w ramach Nocy Bibliotek, Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zaprasza na prelekcję pana Romana Michalskiego pt.: "Apteka i spiżarnia wokół nas". Jest to pierwsze spotkanie z cyklu "DOBRE ZIOŁA NA ZŁE CZASY - czyli o tym jak wykorzystać rośliny w warunkach wojen, kataklizmów, kryzysów ekonomicznych". Wykłady dotyczyć będą wykorzystania roślin (głównie dziko rosnących) jako potencjalnego źródła leku i pokarmu w czasie stanów zagrożenia zdrowotnego i żywnościowego. Będą one miały na celu zapoznanie zainteresowanych osób z podstawową wiedzą praktyczną, która dotyczy problematyki wykorzystania roślin w warunkach ekstremalnych. Zapraszamy 30 września o godz. 17.00, spotkanie odbędzie się w Czytelni dla dorosłych (I piętro).

CO: Wystawa poświęcona Teodorze Dębińskiej-Grudzińskiej

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: wystawa czynna do końca września



Teodora Dębińska-Grudzińska urodziła się w 1921 r. w małym kresowym miasteczku Wołpa. Po zajęciu tych terenów przez Związek Radziecki została wraz z rodziną deportowana w głąb ZSRR, na Syberię. Nie wiadomo jak potoczyłyby się jej losy, gdyby w Londynie, 30 lipca 1941 r., nie doszło do podpisania zbawczego dla zesłańców układu polsko-sowieckiego, który gwarantował amnestię obywatelom polskim, pozbawionym swobody na terytorium ZSRR. Skorzystała z amnestii. Wyruszyła na południe, do Jungi Jul w okolice Taszkentu, miejsca, w którym organizowały się Polskie Siły Zbrojne. Tam w ich ramach powstawała Pomocnicza Służba Kobiet (PSK). Z armią gen. Władysława Andersa przeszła szlak bojowy z Iranu do Włoch. Jej służbę doceniono dopiero po 1989 r. W Braniewie mieszkała od 1947 r. aż do śmierci w 2010 r.

CO: Strażacki Rajd Rowerowy

GDZIE: Trasa rajdu: Siedziba KP PSP w Braniewie - Jezioro Pierzchalskie /teren edukacyjny Nadleśnictwa Zaporowo/

KIEDY: 1 października, godz. 13.00



Osoby chętne do udziału w rajdzie prosimy o zgłaszanie się na adres poczty elektronicznej:

rajdrowerowypsp2022@gmail.com Organizatorzy: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie i Nadleśnictwo Zaporowo

Udział w rajdzie jest darmowy. Na uczestników rajdu czeka pamiątkowy medal i poczęstunek.



CO: Konferencja naukowa "Dzieje nauki na Warmii"

GDZIE: Braniewskie Centrum Kultury

KIEDY: 6 października od 10

Już 6 października w Galerii w Podziemiach Braniewskiego Centrum Kultury odbędzie się konferencja naukowa pod nazwą "Dzieje nauki na Warmii". Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 wystąpieniami okolicznościowymi, po których organizatorzy zaproszą na wykłady prelegentów. Wśród tematów poruszanych podczas konferencji, znajdą się m.in. zagadnienia takie jak: piśmiennictwo w dawnych wiekach, księgozbiory warmińskie czy kartografie dawnej Warmii.

GDZIE: Kino Baszta

KIEDY: od 30 września do 30 października

Do 1 października w Kinie Baszta obejrzeć można: "Pamiętniki Tatusia Muminka", komedię romantyczną "Szczęścia chodzą parami" i thriller "Bestia". 2 października Kino Baszta zaprasza na 17 na retransmisję koncertu Andre Rieu. O 20 obejrzeć będzie można "Bestię". W dniach 6-9.10 kolejne nowości: "Guliwer" i "Johnny". Od 13 do 16 października na dużym ekranie: "King: Mój przyjaciel lew", "Patrz, jak kręcą" i "Niewidzialna wojna". A w dniach 27-30 października: "Mia i ja. Film", polska komedia "Zołza" i horror "The Twin".

CO: Spotkanie autorskie z Sylwią Kubik

GDZIE: Miejska Biblioteka w Pieniężnie

KIEDY: 1 października o 13

Spotkanie autorskie z pisarką Sylwią Kubik odbędzie się w Pieniężnie w związku z ogólnopolską akcją Noc Bibliotek. Autorka z wykształcenia i zawodu jest polonistką, mieszka na wsi na Powiślu, od kilku kadencji jest radną. Sylwia Kubik napisała książki takie jak: "W cieniu wierzb", "Krok do miłości" czy "Tajemnica z przeszłości".

CO: V Braniewska Jesień Organowa

GDZIE: Bazylika mniejsza pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie

KIEDY: 1 października

1.10. w Bazylice mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie o godz. 19:00 odbywać się będzie wyjątkowy koncert organowy w ramach zainaugurowanej 17 września V Braniewskiej Jesieni Organowej. 1.10.2022 swoim występem uraczy nas Damian Skowroński (organy). Wstęp wolny.

CO: Muzyczna Niedziela

GDZIE: Archikatedra Frombork

KIEDY: 2 października

Program: godz. 8.00, 9.30 i 11.00 - msze św. ze Słowem Bożym głoszonym przez ks. Mateusza Szerwińskiego, godz. 12.00 - Koncert zespołu muzyki sakralnej Capella Caelestis. Zespół Muzyki Sakralnej Capella Caelestis (tłum. z łac. Kapela Niebiańska) to zespół, którego głównym zadaniem jest przekazywać przez muzykę fundamentalne prawdy dotyczące życia człowieka i wiary. Grupę tworzą młodzi, pełni pasji i radości muzycy: Magdalena Makowska Pabich – sopran; Dominika Pradella, Maryla Stasiak – skrzypce; Natalia Kowalska – wiolonczela; homilia, prowadzenie, organy: ks. Mateusz Szerwiński – organista, kompozytor, Duszpasterz Muzyków Kościelnych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Kustosz Organów; organy: Marek Rogalski – organista katedralny, dyrygent Chóru i Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu i Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego w Gdańsku, dyrygent Chorus Nepomucensis z Godziszewa. Po koncercie spotkanie w Wozowni Sztuk we Fromborku.

CO: Klub Podróżnika: Marek Hasso-Agopsowicz

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: 5 października o 17

Serdecznie zapraszamy 5 października br. o godz. 17.00 na spotkanie Klubu Podróżnika. Gościem będzie Marek Hasso-Agopsowicz.

Marek Hasso-Agopsowicz urodził się w 1948 roku w Gdańsku, od 1952 roku mieszka w Olsztynie. Studiował na Politechnice Warszawskiej, pracował w biurze projektów, w wykonawstwie, a następnie przez 36 lat jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Fotografować zaczął w wieku 10 lat, później działał jako fotoreporter na Politechnice Warszawskiej i współpracownik tygodnika „itd”. W 1979 roku praktycznie zakończył ambitną działalność fotograficzną. Do fotografii powrócił w roku 2012, tuż przed emeryturą. Wstąpił do Koła Miłośników Fotografii Akademii Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie oraz Akademickiej Rezerwy Twórczej UWM w Olsztynie. Przez 2 lata był członkiem Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR w Olsztynie. Prezentował zdjęcia na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

W 2020 roku został przyjęty w poczet członków Fotoklubu RP, a także FIAP (Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Fotograficznej) uzyskując tytuł AFRP i AFIAP.

Rok 2021 był dość owocny w wydarzenia artystyczne. Prezentował zdjęcia w Olsztynie na jednej wystawie indywidualnej i trzech zbiorowych. Zdjęcia jego były prezentowane na kilkunastu wystawach pokonkursowych w kraju i na świecie. W trzech konkursach zajął pierwsze miejsce, kilka zdjęć było wyróżnionych w konkursach dyplomem honorowym.

CO: Konferencja naukowa "Dzieje nauki na Warmii"

GDZIE: Braniewskie Centrum Kultury

KIEDY: 6 października od 10

CO: Spotkanie autorskie z Agatą Półtorak

GDZIE: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

KIEDY: 7 października o 17

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Agatą Półtorak, które odbędzie się już w piątek 7 października o 17:00 w czytelni dla dorosłych MBP. Agata Półtorak to autorka książek, ilustratorka, tworzy rękodzieło, głównie obrazy z tkanin i zabawki szyte ręcznie. Prowadzi warsztaty kreatywne, zachęca do poszukiwań twórczych.

CO: Obchody Święta Brygady

GDZIE: Braniewo, ul. Sikorskiego 41

KIEDY: 7 października od 9 do 13

Świętuj z 9 brygadą! 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej zaprasza na wspólne obchody 28. urodzin jednostki. W tym roku świętujemy 07 października. Atrakcje: pokaz sprzętu wojskowego, pokazy dynamiczne pododdziałów brygady, stoiska promocyjne i rekrutacyjne.

CO: II Piknik Przyrodniczy Stacja - Edukacja

GDZIE: Ośrodek Narusa

KIEDY: 8 października od 8:30 do ostatniego gościa

Ośrodek Narusa mieszczący się przy ul. Elbląskiej 42 we Fromborku z okazji Międzynarodowego Dnia Patków Wędrownych oraz Międzynarodowego Dnia Astronomii zaprasza na II Piknik Przyrodniczy Stacja - Edukacja. W programie między innymi: punkt obrączkowania ptaków, skręcanie budek lęgowych, pirografia ornitologiczna, spacer ścieżką przyrodniczo-edukacyjną, warsztaty meteorytowe i pokazy nieba, kiermasz i degustacja lokalnych produktów ekologicznych, park linowy i talent show dla najmłodszych.

CO: II Bal Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Braniewo

GDZIE: Żelazna Góra

KIEDY: 15 października

Wielkimi krokami zbliża się kolejne wydarzenie w naszej gminie! 15 października 2022 roku na świetlicy wiejskiej w Żelaznej Górze wszystkie koła będą miały okazję spotkać się ponownie na II Balu Kół Gospodyń Wiejskich! Szykujcie kreacje wieczorowe, informujcie swoich członków i zapiszcie ten dzień w Waszym kalendarzu! Będzie wyjątkowo! Niebawem więcej szczegółów!



