Elbląg.Zbrodnia na Zawadzie. Trwa śledztwo w sprawie zabójstwa na Okulickiego. Badany jest motyw majątkowy

Elbląskie osiedle Zawada. To tu, w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Okulickiego, 9-letni chłopiec wraca ze szkoły do domu i dokonuje makabrycznego odkrycia. W jednym z pomieszczeń znajduje zmasakrowane ciało swojej mamy. Okazuje się, że kobieta leżąca w kałuży krwi była już martwa.

We wtorek 20 września około godziny 14.00 w mieszkaniu przy ul. Okulickiego w Elblągu ujawniono zwłoki 43-letniej kobiety. Na ciele ofiary stwierdzono liczne rany kłute. Wszystko wskazuje na to, że było to morderstwo — przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu. Już w dzień dokonania morderstwa około godziny 16.00 zatrzymano domniemanego sprawcę.

W czwartek 22 września zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Rafałowi N. zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. To właśnie on jest podejrzany o morderstwo 43-letniej Anny W. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do winy, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Nie podał też motywu zbrodni.

— Na chwilę obecną ustalono, że działanie sprawcy było zaplanowane z zimną krwią. Nie wiemy, jak długo przygotowywał się do zabójstwa, ale w dniu zdarzenia wiedział, że dopuści się tego czynu — przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu Sławomir Karmowski.

I dodał: — Zabójstwo zostało dokonane w sposób bardzo brutalny. Na miejscu zdarzenia ujawniono bardzo dużą ilość krwi.

Ze wstępnej opinii biegłych wydanej po przeprowadzeniu sekcji zwłok wynika, że przyczyną zgonu były rany kłuto cięte. Stwierdzono, że ofierze zadano 11 ciosów ostrym narzędziem — każdy z nich mógł być śmiertelny. Ciosy zostały zadane w obrębie głowy i górnej części tułowia, czyli szyi i okolic barku.

Na miejscu zdarzenia zabezpieczono przedmiot, który mógł być użyty w trakcie dokonania zbrodni, potrzebne są jednak dalsze ekspertyzy, które to potwierdzą. Na ten moment nie ustalono, czyn prawdopodobne narzędzie zbrodni należało do podejrzanego i czy przyniósł je ze sobą.

Z ustaleń prokuratury wynika, że ofiara i podejrzany się znali, trwa ustalanie charakteru tej relacji. W dyskusjach mieszkańców Elbląga często pojawia się informacja, że Rafał N. pracował w firmie kurierskiej. Z ustaleń śledczych nie wynika jednak aby podejrzany o zabójstwo na Zawadzie w chwili wystąpienia zdarzenia pracował jako kurier. Prokuratura potwierdza natomiast, że 29-latek wykonywał wcześniej pracę w tym charakterze.



Śledczy biorą pod uwagę m.in. motyw majątkowy.

— Są poszlaki, które mogłyby na to wskazywać — przekazał Sławomir Karmowski.

Prokuratura nie ujawnia jednak powodów, dla których badany jest również ten motyw, tłumacząc się dobrem śledztwa.

Sąd Rejonowy w Elblągu zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego 29-letniego mężczyzny. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Kobieta miała troje dzieci.