Kolejne wraki aut zniknęły z ulic Olsztyna

Szpecą swym wyglądem, blokują miejsca parkingowe, a często zagrażają bezpieczeństwu. Mowa o porzuconych przez właścicieli wrakach pojazdów. Straż miejska kontynuuje akcje ich usuwania.

Tym razem strażnicy usunęli nieużytkowany Volkswagen z ul. Świtezianki i Daewoo z ul. Kętrzyńskiego.

Zgodnie z przepisami, właściciel nieużytkowanego samochodu powinien go wyrejestrować i poddać recyklingowi. Jednak nie wszyscy tak postępują. Często są porzucane przez właścicieli, którzy liczą, że nikt się nimi nie zainteresuje. Takie myślenie jest błędne, ponieważ zarówno mieszkańcy, jak i strażnicy miejscy patrolujący osiedla bacznie zwracają uwagę na wrastające w ziemię wraki. W większości przypadków strażnikom udaje się dotrzeć do właścicieli i zmusić ich do usunięcia pojazdu. Są jednak tacy, którzy pomimo wezwań nie usuwają wraku i wtedy strażnicy wystawiają dyspozycję usunięcia takiego pojazdu z drogi publicznej, strefy zamieszkania czy strefy ruchu.