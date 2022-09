16-latek za kółkiem. Na widok policjantów z Olsztyna uciekł na tylne siedzenie

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (24/25 września) na ul. Bartąskiej. Okazało się, że miał ku temu powody. Policjanci ustalili, że autem poruszał się 16-letni chłopak, któremu pojazd udostępnił o 3 lata starszy kolega. 19-latek na miejscu kontroli otrzymał mandat karny za to, że dopuścił na drodze publicznej do prowadzenia pojazdu przez osobę, która nie posiadała wymaganych uprawnień. Sprawą 16-latka już wkrótce zajmie się sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania.