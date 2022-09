Nie zatrzyma ich żadna burza. Znamy laureatów konkursu "Sternik"

Po raz drugi Region Warmińsko-Mazurski Banku Gospodarstwa Krajowego we współpracy z partnerami zorganizował konkurs „Sternik”. W miniony piątek na gali w hotelu Anders poznaliśmy tegorocznych laureatów. To najlepsi z najlepszych – ludzie i firmy, które są liderami w swych obszarach działania – wyznaczają standardy.

Choć wody gospodarki są niespokojne, to mamy w regionie firmy, które się rozwijają, zwiększają swoją konkurencyjność i inspirują innych. To właśnie sternicy, którzy pokazują, jak żeglować po tych wzburzonych wodach, nie dać się zepchnąć na mieliznę i cały czas trzymać kurs na rozwój.

Dokładnie pod takim hasłem – „Kurs na rozwój” – przebiegała druga edycja konkursu „Sternik”.

W pierwszej edycji konkursu zostały nagrodzone firmy, szpitale, które dobrze poradziły sobie w czasie pandemii COVID-19. Jednak na horyzoncie pojawiły się nowe zagrożenia (wojna w Ukrainie, kryzys na rynku energii i paliw) i nie jest łatwo trzymać kurs na rozwój. Dlatego tak ważne są inspirujące przykłady.

W piątek na gali w hotelu Anders poznaliśmy laureatów drugiej odsłony konkursu „Sternik”.

— Nagradzamy tych, którzy potrafią radzić sobie ze „sztormem”. A w obecnej sytuacji druga edycja znowu nabrała znamion mocno sztormowych — mówiła podczas gali Anna Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK. — Laureaci konkursu to najlepsi z najlepszych z naszego regionu, którzy mogą być przykładem dla innych. Ideą konkursu jest bowiem również budowanie platformy wymiany wiedzy, inspiracji, dobrych praktyk biznesowych i społecznych, z których będą mogły korzystać inni przedsiębiorcy, inne organizacje. Nasi laureaci są absolutnie najlepsi, choć niestety nie możemy nagrodzić wszystkich, dlatego dyskusja w kapitule zawsze była bardzo burzliwa — dodaje Anna Bułło.

— A rejs w tym roku nie jest mniej trudny niż w ubiegłym — zauważył obecny na gali Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK. — Nagrodzeni „Sternicy” są bardzo odważni, nie boją się inwestować. I w dzisiejszych czasach to żeglowanie po wzburzonych wodach trzeba docenić.

A dzięki odwadze jednych inni wiedzą, dokąd mają płynąć.

— Potrzeba dziś takich firm, takich instytucji, które będą przewodziły, wyznaczały drogę innym, mocno trzymając ster — podkreślił na gali wojewoda Artur Chojecki. — Dlatego ta nagroda jest tak ważna, bo tym, którzy czują się niepewnie, są zdezorientowani na wodach biznesu i szeroko pojętego życia społecznego i gospodarczego, potrzeba drogowskazów, latarni.

Laureaci „Sternika” cały czas trzymają kurs – na innowacje, na nowe inwestycje, na ekspansję zagraniczną, na zrównoważony rozwój – na pewną przyszłość. Zwycięzcy, odbierając statuetki, zgodnym głosem mówili, że nawet najlepszy sternik nie pokona raf bez dobrej, doświadczonej załogi. Bez takiej ciężko wypłynąć na szerokie wody, a potem szczęśliwie zawinąć do portu.

— Chciałbym podziękować jury, ale też naszym pracownikom za ich zaangażowanie w to, co robimy — podkreślił Juan Antonio Alvarez-Ossorio, prezes zarządu Michelin Polska, dziękując za wyróżnienie. Fabryka zatrudnia prawie 5 tys. osób i rocznie produkuje 11,5 mln opon.

— Jestem zaszczycony, a nagrodę odbieram jako wyraz wdzięczności dla całego mojego zespołu — mówił z kolei Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Olsztynie.

— Jest to dla nas wielka duma i zaszczyt. Jesteśmy tutaj jako przedstawiciele tych kilku tysięcy harcerzy z całego województwa — podkreślił hm. Maciej Micielski, komendant Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, który zrzesza ponad 3,5 tys. zuchów, harcerzy i instruktorów.

W pewnym momencie na sali zrobiło się bardzo ciepło. — Zima nam niestraszna. Mamy zapasy opału, będzie ciepło — zapewniła odbiorców Lidia Warnel, wiceprezes MPEC w Olsztynie, które od lat konsekwentnie odchodzi od paliw kopalnych, chcąc oprzeć produkcję ciepła o zasoby odnawialne. — I tę strategię realizowaliśmy krok po kroku przez lata, nie spodziewając się oczywiście takich zawirowań, jakie wystąpiły w tym roku — mówiła wiceprezes Warnel.

— W szczególności chciałbym podziękować tacie, który zaczął przygodę ze szkłem, a my z bratem ciągniemy ją dalej — stwierdził kolejny laureat Krzysztof Zakrzewski, członek zarządu W-M Glass.

— Sternik będzie prowadził okręt, jak będzie miał dobry zespół, ale musi mieć też latarnię, która daje zielone światło i mówi: możesz to zrobić, zrobimy to razem — podkreśliła, odbierając statuetkę, Anna Osowska, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Do laureatów trafiły piękne statuetki i tytuł Sternik 2022, ale nie tylko, bo wśród nagród są m.in. profesjonalny film promocyjny, kampania reklamowa, studia podyplomowe na wybranych kierunkach UWM i srebrne monety kolekcjonerskie NBP.

Laureaci Nagrody Specjalnej BGK:

Irena Kierzkowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Krystyna Futyma, dyrektor SP ZOZ MSWIA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Laureat Nagrody Specjalnej za całokształt działalności — Michelin Polska Sp. z o.o.

Laureaci i wyróżnieni

Kategoria Sternik Eksportu:

Laureat Nagrody Głównej — W-M Glass Sp. z o.o.

Wyróżnieni: Dramiński S.A., Szynaka-Meble Sp. z o.o., GN-KNIT Building Division Sp. z o.o.



Kategoria Sternik Inwestycji:

Laureat Nagrody Głównej — Corab S.A.

Wyróżnieni: ERKO Sp. z o.o. Sp.k., Expom S.A. oraz Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2022.

Kategoria Sternik Zielonej Transformacji:

Laureat Nagrody Głównej — MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

Wyróżnieni: Innox Nova Sp. z o.o., P.P.H. Kostrzewa Sp. j., Szkłoland Sp. z o.o.

Kategoria Sternik Przyjazna Administracja:

Laureat Nagrody Głównej — Gmina Miejska Ełk

Wyróżnieni: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Gmina Miejska Kętrzyn, Gmina Miejska Giżycko.

Kategoria Sternik Odpowiedzialności Społecznej:

Laureat Nagrody Głównej — Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.

Wyróżnieni: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie, Fundacja Każdy Ważny, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA.

Kategorii Sternik Ochrony Zdrowia:

Laureat Nagrody Głównej — Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

Wyróżnieni: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Węgorzewie, Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

Kapituła konkursu „Sternik”:

— Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski

— Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

— Anna Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

— prof. UWM dr hab. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

— Maciej Matera, prezes zarządu Grupy WM Sp. z o.o.

— Marek Karólewski, prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

— Krzysztof Żochowski, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

— Kamil Iwankiewicz, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie

— Marcin Chojnowski, członek zarządu WMKB

— Marek Jarmołowicz, prezes TV Kopernik