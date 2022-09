Szubienice nie są już zabytkiem. Mogą zniknąć z Olsztyna

Pomnik gloryfikujący żołnierzy Armii Radzieckiej może już bez przeszkód zniknąć z Olsztyna. Nie jest już zabytkiem. Decyzje o uchyleniu jego wpisu do rejestru zabytków podpisał w środę minister kultury.

— Decyzja zapadła — przekazał dziennikarzom "Gazety Olsztyńskiej w środę wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podczas uroczystości otwarcia nowego gmachu Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

Wicepremier dopytywany o dalszy los pomnika postawionego w centrum Olsztyna na początku lat 50-tych wyraził przekonanie, że monument zniknie z przestrzeni publicznej. Procedura unieważnienia wpisu olsztyńskich „szubienic” do rejestru zabytków została rozpoczęta 23 sierpnia przez ministerstwo kultury. Swoje uwagi do niej zgłaszał prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który jest zwolennikiem pozostawienie pomnika w centrum Olsztyna i opatrzenia go komentarzem historycznym.

Procedura uchylenia wpisu została przeprowadzona na podstawie jednego z artykułów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który mówi, że „Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa”.

Głosy o konieczności likwidacji pomnika nasiliły się po ataku Rosji na Ukrainę, a olsztyńskie „szubienice” stały się miejscem antyrosyjskich manifestacji. Kiedy z pomnika odpadły dwie granitowe płyty, do prokuratury trafiły zawiadomienia o zagrożeniu, które stwarza. W efekcie monument, którym zarządzają władze Olsztyna, został ogrodzony płotem. Teraz, skoro już nie jest zabytkiem, powinien jak najszybciej zniknąć z centrum Olsztyna.

Stanisław Kryściński