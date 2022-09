Poszukiwany mężczyzna z Olsztyna sam zgłosił się na policję

Na policję w Olsztynie zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, że jest poszukiwany. Mężczyzna nie miał siły się już dłużej ukrywać. Policjanci odwieźli go do więzienia.

We wtorek (20 września) do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zgłosił się 42-letni mężczyzna, który oświadczył, że jest osobą poszukiwaną. Mieszkaniec Olsztyna wyjaśnił, że przyszedł już czas, aby rozliczyć się ze swoją przeszłością, by móc zacząć wszystko od nowa z tzw. czystą kartą.

Spotkanie z oficerem dyżurnym zakończyło się sprawdzeniem mężczyzny w policyjnych systemach, z których wpisów wynikało, że 42-latek faktycznie jest poszukiwany do odbycia kary 6 lat pozbawienia wolności. Taka kara to pokłosie przestępstwa kradzieży z włamaniem, za które najwyższa kara, zgodnie z kodeksem karnym może wynieść nawet 10 lat więzienia.

Ostatecznie policjanci odwieźli mężczyznę do zakładu karnego.