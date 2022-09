Abp Gądecki komentuje zapowiedzi opozycji ws. aborcji: "Oznacza to poparcie dla praw nazistowskich, które kierowały się taką samą logiką"

Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, odniósł się w rozmowie z reporterem portalu wPolityce.pl do wypowiedzi polityków opozycji, którzy zapowiedzieli w razie wyborczego zwycięstwa zniesienie prawnej ochrony dziecka nienarodzonego i przyzwolenie na tzw. aborcję do 12 tygodnia życia dziecka.

Poproszony o odniesienie się do tej sprawy arcybiskup Gądecki stwierdził:

Tego rodzaju postawienie sprawy świadczy o dużej niewiedzy, nie tylko na temat nauczania Kościoła katolickiego, ale także niewiedzy o człowieku. To przecież medycyna uczy, kiedy zaczyna się życie człowieka i w jaki sposób on się rozwija. Nie musimy więc odwoływać się do nauczania Kościoła, wystarczy trzymać się osiągnięć medycyny, żeby stwierdzić, że ten człowiek rozwija się, przechodzi różne etapy, ale w każdym momencie to jest inna, osobna osoba.

Sprowadzanie aborcji tylko do sprawy wolności kobiety jest wysoce nieszlachetne, i nieludzkie. Chcąc nie chcą, to zawsze jest decyzja dotycząca drugiego człowieka, nie tylko matki. Trzeba zachować cały szacunek dla matki, i trzeba zachować cały szacunek dla tego dziecka, które się poczęło, i które się rozwija. Nie można więc definiować aborcji jako prawa człowieka, ponieważ oznacza to poparcie dla praw nazistowskich, które kierowały się taką samą logiką.

Przypomnijmy: podczas Campusu Polska Przyszłości Donald Tusk jednoznacznie potwierdził ostry skręt Platformy Obywatelskiej w lewo deklarując, że PO będzie dążyć do zalegalizowania aborcji do 12. tygodnia ciąży. Jednoznacznie zapowiedział usunięcie z list wyborczych KO w przyszłych wyborach tych polityków, którzy mają inne zdanie w tej kwestii.

Cóż, przyjdzie czas, gdy aborcja zostanie uznana za rzecz haniebną tak samo, jak to się stało np. niewolnictwem.

