WAMA Film Festival w Olsztynie - znamy selekcję Konkursu Filmów Krótkich

– Produkcje, na które postawiliśmy, mają znaczący potencjał twórczy i produkcyjny – mówi Marcin Kot Bastkowski, dyrektor artystyczny festiwalu. – Te realizacje w każdej warstwie są dopracowane i przemyślane, wszystko składa się w spójną artystycznie całość. Widać inwestycję talentu, i to całego zespołu zdolnych ludzi. Szczególną uwagę zwracają filmy, które są zrobione od serca i stanowią rodzaj wypowiedzi autorskiej.

Filmy oceniać będą dwa składy jurorskie. Jury złożone z doświadczonych twórców filmowych przyzna Grand Prix, Nagrodę Specjalną oraz nominacje do Nagród im. Jana Machulskiego. Specjalne wyróżnienie ogłosi Jury Warmii i Mazur złożone z regionalnych artystów i społeczników. Od ubiegłego roku nagroda ta nosi imię Anny Wasilewskiej - osoby, bez której festiwal nie miałby szans powstać i rozwijać się w stolicy regionu.

– Konsekwentnie wzmacniamy rangę Konkursu Filmów Krótkich – mówi Kot Bastkowski. – Bo i znaczenie rynkowe krótkich metraży jest coraz większe. I słusznie. To pełnokrwiste historie, a obok świetnych produkcji szkolnych mamy próby twórców już bardzo doświadczonych. Ten konkurs to również doskonały prognostyk przyszłości polskiego kina.

Pełna lista filmów w Konkursie Filmów Krótkich:

- BLUE HOUR, reż. Stacey Rushchak, prod. Warszawska Szkoła Filmowa,

- FOLLOWERS. ODPALAJ LAJWA, reż. Jakub Radej, prod. Studio Munka-SFP,

- KAJA, reż. Małgorzata Paszko, prod. Warszawska Szkoła Filmowa,

- KAMERALNA OPOWIEŚĆ, reż. Michał Piotrowski, prod. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego,

- KIEDY OBRÓCI SIĘ DOM, reż. Maria Ornaf, prod. Szkoła Filmowa w Łodzi,

- KOT, reż. Zofia Strzelecka, prod. Studio Munka-SFP,

- MARTWE MAŁŻEŃSTWO, reż. Michał Toczek, prod. Szkoła Filmowa w Łodzi,

- MARTWY PUNKT, reż. Patrycja Polkowska, prod. Szkoła Filmowa w Łodzi,

- OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, reż. Adam Ziajski, prod. Adam Ziajski,

- OPAŁ, reż. Maks Michorczyk, prod. Warszawska Szkoła Filmowa,

- RAJSKI DOM, reż. Adelina Borets, prod. Warszawska Szkoła Filmowa,

- ROMANS WSCHODNI, reż. Anna Jasinska, prod. Szkoła Filmowa w Łodzi,

- ROZWIĄZANIE, reż. Katarzyna Sikorska, prod. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego,

- STAGNANT, reż. Konrad Kultys, prod. Szkoła Filmowa w Łodzi,

- SZCZELINY, reż. Magdalena Gajewska, prod. Warszawska Szkoła Filmowa,

- TEMPO HOME, reż. Kamil Bembnista, prod. Studio Munka-SFP, No Drama Production, Coloroffon, Halo Productions,

- TEN OBRAZEK JEST BARDZO ŁADNY, reż. Jakub Ciosiński, prod. Jakub Ciosiński,

- TYLKO DO ŚWITU, reż. Eliza Godlewska, Alan Ruczyński, prod. Warszawska Szkoła Filmowa,

- VICTORIA, reż. Karolina Porcari, prod. Studio Munka-SFP, Mizar Films, TVN, All For Movies, Boss of Toys,

- WRÓBEL, reż. Marcin Janos Krawczyk, prod. Studio Munka-SFP, Janos Film Production, TVN Film.



9. WAMA Film Festival odbędzie się między 4 a 8 października 2022 roku w Olsztynie.

Źródło: WAMA Film Festival